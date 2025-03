Slovenska pevka iskreno: Doživela sem osebni kolaps (VIDEO)

Katja Verderber, bolj znana kot Katarina Mala, je prehodila edinstveno osebno in poklicno pot, ki jo je izoblikovala v avtentično in močno osebnost. Njena kariera se je začela v marketingu in javni upravi, kjer je pridobila pomembne izkušnje in veščine. Vendar pa je kmalu ugotovila, da njena prava strast leži drugje – v glasbi. Ta prelomna odločitev, da sledi svojemu srcu, jo je pripeljala do tega, da je danes uspešna glasbenica, coachinja in mentorica za javno nastopanje.

Doživela je kolaps

Katja je sama doživela osebni kolaps, kar jo je pripeljalo do spoznanja, da mora slediti svojim sanjam in se manj prilagajati drugim. »Doživela sem osebno stisko. Sama sebi nisem bila dovolj všeč, zato ker so mi to sporočilo dajali drugi,« je povedala. Njene izkušnje so ji pomagale razviti metodo, ki posameznikom omogoča, da se soočijo s svojimi strahovi in jih premagajo. Kljub začetnim dvomom in kritikam je uspela ustvariti uspešno glasbeno kariero, kar je dokaz njene neustrašnosti in vztrajnosti. Spregovorila je tudi o negativnih komentarjih in o tem, kako se je z njimi spopadala. »To je bil dolg, dolg proces in ugotovila sem, da bolj kot se spreminjam, zaradi drugih, nič bolje se ne počutim,« je razkrila.

Učinkovito lahko premagamo vse izzive javnega nastopanja, a je za to potrebna predanost, zaupanje metodi, učenje in nenehna praksa, je v podkastu Supermoč dejala gostja Katja Verderber - Katarina Mala. FOTO: Marko Feist

Ključna je igrivost

Poleg tega Katja poudarja pomen igrivosti in spontanosti v življenju. Verjame, da je igrivost ključna za ohranjanje notranje moči in sreče. S svojim pristopom spodbuja ljudi, da se odprejo tej igrivosti in dovolijo svojemu notranjemu otroku, da pride na plano. Tako lahko premagajo strahove in razvijejo boljšo samopodobo, kar je ključno za uspešno javno nastopanje. S svojo metodo Italk.Live in uporabo psihodrame razvila celovit pristop k premagovanju strahov in razvoju samopodobe, ki temelji na osebni rasti, igrivosti in notranji energiji. Njena zgodba in delo sta navdihujoča in kažeta, kako pomembno je, da sledimo svojim sanjam in ostanemo zvesti sami sebi, ne glede na mnenja in komentarje drugih.

Celotnemu podkastu Super moč lahko prisluhnete na povezavi.