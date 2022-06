Slovenska pevka ima mini živalski vrt

Vedno energije polna pevka Primorskih fantov Ivica Vergan le malokdaj počiva. Ob obilici nastopov skrbi še za posestvo in domači živalski vrt, ki je vedno številnejši.

Kot vsi glasbeniki ste se tudi vi končno vrnili na oder. Kje bodo nastopi, je povpraševanja, se veselite?

Res smo veseli, da se vračamo na odre. Letos je veliko povpraševanje po presenečenjih na zasebnih zabavah. Seveda pa nas pričakujejo tudi veliki odri in dali bomo vse od sebe, da upravičimo pričakovanja gostov in organizatorjev. Največ bomo igrali (in že igramo) v zamejstvu in na goriškem koncu, ki je tudi moj rojstni okoliš.

Znova polnijo odrea FOTO: Osebni arhiv

Izšla je nova pesem, o čem govori?

Pesem Dišali so tvoji lasje, ki smo jo objavili, ni čisto nova, je priredba priljubljene pesmi Matjaža Pereniča in Brkinskega tria, v katerem je deloval naš harmonikar Niko Poles. Govori o bežni, nepozabni ljubezni.

Ivica je na odru zelo poskočna FOTO: Osebni arhiv

Doma imate mini živalski vrt. Katere živalce ga sestavljajo?

Moj mini 'zoo' se konstantno povečuje. Ko enkrat vzljubiš živalce, je to ljubezen za vedno. Imam dve kamerunski ovci, Hodi in Les, dve mini ovčki, Valčka in Polko, ter pet kokošk: Fjoldo, Rozi, Belko, Sivko in Modro. Seveda ne gre brez kužka Karija in veliko muc, ki mimogrede pridejo po kakšen priboljšek. Živali imajo ogromen travnik za gibanje in si med seboj ne nagajajo. Ko zaslišijo, da sem v bližini, pa kar tekmujejo, kdo se mi bo hitreje in bolj približal. Z njimi ni veliko dela, veselja pa ogromno.«

Ravno te dni je povrgla ovčka Polka. Očka Valček je zelo ponosen, Ivica pa vesela podmladka.