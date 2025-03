Slovenska pevka (51) že dvajset let ljubi svojo partnerko Majo (FOTO)

Pevka in glasbenica Tatjana Mihelj (51), ki že več kot 30 let navdušuje s svojim glasom tako v Sloveniji kot v Italiji, se je predstavila kot gostiteljica in kuharica v oddaji Riba, raca, rak.

V oddaji je povedala, kako usklajuje dinamično glasbeno življenje s trenutki sprostitve. Pomemben del njenega življenja so sprehodi v naravi, predvsem pa skrb za kužke.

FOTO: Osebni arhiv

V oddaji je kuhala s svojo partnerko Majo, s katero sta skupaj že 19 let. Skupaj skrbita ne le za svojo psičko, temveč tudi za pasje varstvo.

Tatjana in Maja sta neločljiv par, ki ga povezuje globoka ljubezen in skupni interesi, piše Planet TV.

Po skoraj dveh desetletjih skupnega življenja sta še vedno izjemno povezani, njun odnos pa temelji na spoštovanju, zaupanju in neskončni podpori.