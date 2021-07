Slovenska novinarka žaluje: Tišina, ki ostaja za tabo, bo razsajala še dolgo

Novinarka, urednica Metine liste in ljubiteljica mačkje na twitterju sporočila vest, da je v nesreči (pod kosilnico traktorja) poginil njen dveletni maček Aleks, grof Jabelski.»Alex, grof Jabelski (2019–2021). Traktor s kosilnico je bil premočan nasprotnik. Tišina, ki ostaja za tabo, bo razsajala še dolgo,« je zapisala Nataša in objavila fotografijo, na kateri je skupaj z mucem.Mnogim ni jasno, kako je mogoče, da je maček umrl pod kosilnico, a kot je zapisala ena od Natašinih spletnih prijateljic, se to pogosto zgodi. »Mačka se potuhne v visoko travo in misli, da traktor pelje mimo nje. Traktor gre sicer tik ob njej, ne vidi pa rotacijske kosilnice, ki je ob strani traktorja in jo povozi.« Dodala je, da je pred košnjo trave mačke vedno treba imeti na očeh ...