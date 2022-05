Slovenska novinarka priznala: »Sami moški in jaz. To je življenje!«

Novinarka Alenka Sivka, nekoč tudi udeleženka prve Kmetije slavnih, o kateri je tudi napisala knjigo, ima res poseben hobi. Že vrsto let igra petanko. »Petanka je igra, podobna balinanju, s tremi kovinskimi kroglami in balinčkom. Igra se na urejenih peščenih igriščih ali na travi, v gozdu ... Igra izhaja iz Francije, imenuje se petanque, pomeni pa, da igralec z obema nogama stoji na tleh, v krogu in se ne sme premakniti. V Sloveniji imamo Zvezo društev petanke Slovenije, ki deluje že več kot 20 let, v njej pa so zbrani igralci iz vse Slovenije. Hodimo tudi na evropska in svetovna prvenstva«, je povedala Alenka, ki petanko igra že 15 let.

Četrto mesto. FOTO: Osebni arhiv

»Zadnjih pet let zelo intenzivno treniram, tekmujem in uživam. Med petanko ne misliš na nič drugega. Bližaš ali tolčeš druge krogle in si čisto skoncentriran. Na Centrope cupu, mednarodnem prvenstvu, sem v trojki zasedla peto mesto. Bili so tekmovalci iz Hrvaške, Madžarske in Slovaške. Dobra zasedba,« pravi Alenka, trenutno četrta na lestvici v Sloveniji.

Petanko pa igra Alenka tudi v Dominikanski republiki. »V Dominikansko hodim redno na dopust, tudi zaradi petanke, da jo lahko igram vse dneve. S Francozi, Belgijci, Italijani ... Sami moški in jaz. To je življenje!«