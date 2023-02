Slovenska nevesta Meri komaj čakala, da jo sleče

V šovu Poroka na prvi pogled je bilo dogajanje tudi tokrat pestro. Nevesta Meri je bila že pred poročnim obredom zelo nervozna. Najbolj jo je skrbelo, kakšen bo videti ženin Žan. »Če me bo na prvo žogo kaj zmotilo, bo to težko spremeniti,« je bila mnenja simpatična Primorka, ki je po duši umetnica. In malo je manjkalo, pa bi moral šofer limuzino obrniti nazaj proti Kopru, tako je bila nervozna.

Med poročnim obredom je bila zadržana.

Zase pravi, da je zelo čustvena oseba, zato je tudi trajalo nekaj časa, da se je malce sprostila. Med poročnim obredom in na skupnem fotografiranju je bila namreč temperamentna svetlolaska bolj zadržana, potem pa se je vse spremenilo.

Ko sta bila mladoporočenca sama v hotelski sobi, so zavore popustile: »Končno zdaj lahko slečem to obleko. Pomagaj mi, prosim!« Potem se je lotila odpiranja ženinove srajce, odločila pa sta se tudi, da bosta prvo noč preživela v skupni postelji.