Slovenska modna znamka navdušila na velikem filmskem festivalu

Sloviti filmski festival v Cannesu je že mimo, veselje nad uspehom Slovencev pa kar ne pojenja. Blagovna znamka Benedetti Life je navdušila na rdeči preprogi, opazili pa so jo tudi drugod. Kreacije oblikovalke Mateje Benedetti so nosili tudi v hotelih Carlton in Martinez ter na legendarni jahti Kalizma, ki velja za najstarejšo še delujočo zasebno luksuzno jahto na svetu. Ta je najbolj znana zaradi slovitega filmskega para Elizabeth Taylor in Richard Burton. Burton jo je podaril Taylorjevi.

Oprave iz naprednih trajnostnih materialov so pritegnile pozornost svetovnih medijev.

Legendarna zvezdnika iz zlate dobe Hollywooda sta bila znana tudi zaradi burnega razmerja. Poročila in ločila sta se kar dvakrat. Njuna zakona sta bila eksplozivna mešanica velike ljubezni in strasti ter prepirov in pretepanj, kljub temu sta bila drug drugemu največja ljubezen v življenju. Oba zvezdnika sta že pokojna, kreacije slovenske modne znamke pa je nosilo več drugih svetovno prepoznavnih imen. Petra Němcová, supermanekenka in ambasadorka prestižne blagovne znamke Chopard, podjetnik Benjamin Larretche, južnoafriška igralka in producentka Tarina Patel in drugi.

Angleška manekenka in aristokratinja lady Victoria Federica Isabella Hervey, južnoafriška igralka in producentka Tarina Patel ter modna blogerka Karen Wazen Bakhazi FOTO: osebni arhiv

Njihove izstopajoče oprave iz naprednih trajnostnih materialov, kot so rastlinsko usnje iz ostankov oliv, reciklirane plastenke in ekološki bombaž, so pritegnile pozornost svetovnih medijev in še enkrat potrdile, da Benedetti Life ni le modna znamka, temveč globalno gibanje za bolj zavesten in odgovoren svet. Celostno podobo so dopolnjevali ročno izdelani kosi nakita priznane oblikovalke Ane Redek Furlanič iz Kopra.

Supermanekenka Barbara Palvin in Tarina Patel FOTO: osebni arhiv

Velika revija jeseni

Cannes je bil začetek izjemnega leta za Benedetti Life. Med drugim bo znamka v okviru programa GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture 13. septembra v Novi Gorici pripravila spektakularno modno revijo, ki bo združila večletni razvoj trajnostnih tekstilnih inovacij v osupljivo umetniško vizijo – poklon naravi, lepoti in življenju.

Na modni brvi bodo zaživeli edinstveni kosi iz lesne svile, alginega jerseyja, usnja iz gob in oliv ter drugih naprednih materialov, ki dokazujejo, da prihodnost mode ni več oddaljena ideja, temveč že uresničena realnost. Dogodek bo spremljala razstava izbranih del z mednarodnega natečaja From Waste to Beauty, ki bo zaživela v izložbah med Novo Gorico in Gorico ter ustvarila enkratno platformo za trajnostno ustvarjanje mladih ter uveljavljenih oblikovalcev.