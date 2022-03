Slovenska misica se podaja na politični parket

Misica in nekdanja tekmovalka resničnostnega šova Kmetija Špela Hojnik v življenju obrača nov list, podaja se namreč v politiko, na prihajajočih volitvah bo kandidirala na listi Nove Slovenije. »Moja odločitev po eni strani temelji na spominu na dr. Andreja Bajuka, ki ga je moj oče službeno varoval v času, ko je bil gospod Bajuk predsednik vlade. Imela sem privilegij spoznati njega in njegovo ženo Katarino. Večkrat smo se srečali, z njima sem preživela kar nekaj časa. Čeprav sem bila takrat stara le kakšnih devet let, so mi za vedno ostale v ušesih njune prijazne besede, ki se jih vedno spominjam s spoštovanjem,« pravi Hojnikova. Drugi razlog za vstop v svet politike pa tiči v dejstvu, da jo močno žalosti odnos oz. način delovanja naših politikov, ki so po večini polni leporečja in praznih obljub, ob tem pa nemalokrat pozabljajo na spoštovanje osnovnih človeških vrednot. »Naši ljudje si ne želijo veliko, le priložnost za delo, zaslužek za dostojno življenje in eksistenčno varnost,« meni nekdanja tekmovalka Kmetije.

Meni, da ji bodo izkušnje z lepotnih pist v politiki prišle prav. FOTO: OSEBNI ARHIV

Glede na njeno izobrazbo oziroma poklic, Špela je namreč magistrica socialne gerontologije in magistrica socialnega dela, bo delovala na temu primernem področju. »To so otroci, mladostniki in starostniki, saj ob delu z njimi živim svoje vrednote z veliko mero odgovornosti in discipline. Odnos do starejših je ogledalo družbe, ki pa ga nikakor ne smemo zanemariti. Moram pa poudariti, da brez podpore družine in partnerja kandidature ne bi zmogla,« še pove. Špela ima namreč polletnega sinkain partner, ki jo podpira, je nadvse pomemben člen v njenem življenju. Prav tako lahko kadar koli računa na podporo mlajše sestre in staršev. »Veliko mi pomeni tudi podpora prijateljev in sovaščanov. Na svojo prepoznavnost z lepotnih tekmovanj in manekenskih brvi se ne zanašam, vsekakor pa lahko takšne izkušnje pozitivno vplivajo na vse skupaj, saj sem se vedno predstavila na nivoju, kulturno in s privzgojeno empatijo. Vedno sem izhajala iz vzgoje doma in sem enaka oseba na tekmovanjih, doma in v javnosti. Vendar se bolj zanašam na svojo izobrazbo, strokovnost in maksimalno vložen trud,« doda Hojnikova, ki je denimo na izboru Miss Freedom of the World zasedla peto mesto, na mednarodnem tekmovanju za miss športa pa je bila razglašena za prvo spremljevalko. Na to, kako se bo odrezala v politični tekmi, bo treba še malce počakati, a Hojnikova pravi, da puške v nobenem primeru ne misli vreči v koruzo.