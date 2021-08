Slovenska milijarderja bosta na veliko kmetovala v Srbiji

Srbski mediji pišejo o Izi in Samu Loginu, najbogatejšima Slovencema, ki sta v Banatu v Vojvodini kupila štiri tisoč hektarjev zemljišča. »S 3800 hektarji bi rada vzpostavila organsko kmetijstvo. Prepričan sem, da bo to največja platforma organskega kmetijstva v vsej Evropi,« je za srbski Telegraf povedal kmetijski minister Branislav Nedimović.



Po besedah ministra, je v Srbiji za ekološko kmetijstvo trenutno v obdelavi okoli 24 tisoč hektarjev zemljišč. Priljubljenost ekološko predelane hrane po vsem svetu narašča, zaradi česar so tudi cene višje od 20 do 50 odstotkov v primerjavi s cenami neekološke hrane. Dodatni motiv za ekološko predelovanje so tudi subvencije držav, ki znašajo v Srbiji od 100 evrov (11.5000 dinarjev) na hektar.



Zakonca Login sta s podjetjem Outfit7 zaslužila več denarja, kot ga bosta kadar koli potrebovala zase, je nedavno v intervjuju z Zvezdano dejala Iza, z zasluženim denarjem pa podpirata okoljevarstvene projekte, saj kot pravita, želita pomagati planetu in človeštvu.

