Slovenska manekenka šokirala: bila ob Donatelli, ko so ji sporočili za bratov umor (VIDEO)

Bernarda Marovt je ena izmed najbolj prepoznavnih slovenskih manekenk, ki je svojo kariero začela kot Miss Jugoslavije. Ta zmaga je bila njen prvi veliki korak v svet mode, vendar je bil ključni preboj izbor za Miss fotogeničnosti. Ta naslov ji je odprl vrata v svet modelinga in ji omogočil, da se je začela uveljavljati na mednarodni sceni.

Barbarda Marovt FOTO: Osebni Arhiv Bernarda Marovt

Ob Donatelli, ko so ji sporočili za bratov umor

Bernarda je delala za priznane modne hiše, kot so Dolce & Gabbana in Gianfranco Ferré, kjer je bila celo muza slednjega. Ferré je bil znan po svojem perfekcionizmu in osebnem pristopu k ustvarjanju svojih kolekcij, kar je Bernardina izkušnja še dodatno obogatilo.

Voditelju podkasta Gregorju Knafelcu pa je razkrila zanimivo zgodbo, kje je bila, ko so umorili znamenitega italijanskega modnega oblikovalca Giannija Versaceja. «Kje ste bili, ko ste izvedeli, da je bil umorjen?« se je glasilo vprašanje in odgovor je definitivno presenetil. »Stala sem pri njegovi sestri, ko so ji sporočili novico. Ona je zavpila in se vrgla na tla. Vsi smo vedeli, da se je nekaj zgodilo,« je razložila. Bernarda opaža, da je danes veliko manj investicij v modo, kar vpliva na kakovost in trajnost modnih znamk. Italijanski brendi, kot so Versace in Armani, so prodani tujim lastnikom, kar zmanjšuje italijanski vpliv v modni industriji.

Celoten pogovor si oglejte tukaj.