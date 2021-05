Slovenska lepotica z družbo ujeta v Dubaju

Če se odpravljate v tujino, je priporočljivo, da se pred odhodom dobro pozanimate o pogojih, ki jih morate izpolniti, da lahko državo zapustite in seveda v tujini bivate brez skrbi. Zelo hitro namreč lahko nastanejo neljubi zapleti, kar je na svoji koži nedavno izkusila nekdanja slovenska misica, danes pa lobistka Tina Gaber.



Ta je s sestro in prijateljico pred časom odpotovala v Dubaj, kjer so dekleta uživala v slehernem trenutku, dva dni pred odhodom domov pa so se zadeve začele zapletati. Pred odhodom so morale še enkrat opraviti PCR-test, ki so jim ga odvzeli kar v hotelu, nato pa je Tinina sestra Urša prejela elektronsko sporočilo, v katerem je pisalo, da je pozitivna na koronavirus, kar jo je močno presenetilo, saj da ga je prebolela dober mesec pred dopustom. Zadeve so se začele odvijati s svetlobno hitrostjo, saj so Uršo želeli odpeljati v izolacijo, v brezplačno ustanovo ali plačljiv hotel, s tem pa so jo želeli ločiti od sestre in prijateljice.



Dekleta, ki so morala ostati v karanteni, se s tem niso strinjala, na pomoč pa so jim priskočili številni Slovenci, ki živijo v Dubaju, in osebje hotela. Naposled so ugotovili, da Urše brez njenega soglasja ne morejo kar tako odpeljati v izolacijo, zato so dekleta namestili v apartma v hotelu, kjer so že bivala. Tina, Urša in njuna prijateljica so v karanteni preživele deset dni, nato pa so jih še enkrat testirali. Verjetno ni treba poudarjati, da so si oddahnile, ko so bili testi negativni, saj so se lahko brez skrbi vrnile domov.

