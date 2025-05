Slovenska lepotica odpotovala v Indijo: Alida Tomanič z 12 glamuroznimi oblekami na Miss World

Ptujčanka in aktualna miss Slovenije Alida Tomanič je pred nekaj dnevi odpotovala v Indijo na 72. svetovni izbor Miss World, kjer bo s ponosom zastopala Slovenijo med več kot 100 tekmovalkami z vsega sveta. Polna pričakovanj, pozitivne energije in z velikim nasmehom se je odpravila v mesto Hiderabad, kjer se začenja njena svetovna avantura.

Z očetom in mamo na letališču. Fotografije: Osebni arhiv

Za popolno predstavitev Slovenije je bilo potrebnih več kovčkov – Alida ima v njih kar 70 kilogramov prtljage! V njenih kovčkih se skriva pravo bogastvo, in sicer slovenska narodna noša ter 12 dih jemajočih večernih oblek iz Poročnega kotička, izbranih za vsak dogodek, sprejem in finalni večer.

Z lepoticami iz Švedske, Kenije in Bolgarije.

Vsaka obleka je zgodba zase, saj gre za preplet elegance, glamurja in slovenskega oblikovanja. Poleg mode in tradicije pa je Alida za vse sotekmovalke pripravila darilca, in sicer obliže podjetja Tosama, slovenskega proizvajalca medicinskih pripomočkov.

»Ker v visokih petah in z nasmehom pridejo tudi žulji, jaz pa sem pripravljena! Hvala, Tosama, ker skrbite za lepotice svetovnega kova!« se je Alida pošalila pred odhodom. Slovenija zanjo močno stiska pesti, Alida pa sporoča, da se počuti odlično in komaj čaka, da svetu pokaže del naše kulture, toplino in lepote. Pred njo so tedni druženja, nastopov, dobrodelnih aktivnosti in seveda nepozabnih trenutkov.