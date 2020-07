Slovenska kraljica šovov ekskluzivno: Milijonar mi je kupil nepremično

Slovenska kraljica resničnostnih šovovje videti bolje kot sploh kdaj. Pred dnevi smo poročali o njeni dramatični preobrazbi , zdaj pa nam je uspelo stopiti v stik z njo. Samo za našo spletno stran je razkrila nekaj podrobnosti iz svojega razburljivega življenja, v Slovenijo pa nam je poslala lepe pozdrave.»Že leto dni živim v Črni gori, kjer sem prelepo sprejeta. Ljudje tukaj so zelo prijazni, polni humorja in razumevanja.« A kljub temu da se je ustalila na jugu, jo na Slovenijo vežejo močne vezi, zato v kratkem načrtuje vrnitev v domovino. »Kmalu prihajam v Slovenijo, a le na obisk, ker močno pogrešam svoja sinova, družino, prijatelje in ljudi, ki imajo radi. Mnogi so ostali prijazni in dobrega srca, tudi ko je bilo najtežje.«Mirela je v javnosti znana tudi po precej burnem zasebnem življenju, a pravi, da za vsakim dežjem posije sonce. Kot kaže, so jo pretekle slabe izkušnje veliko naučile, saj pravi: »Sedaj sem modrejša, srečnejša in seveda veliko lepša. Delam ogromno na osebni rasti, le takšna sem dovolj dobra za svoje najbližje.«Mirela vrnitve v Slovenijo za zdaj ne načrtuje. Razkrila je tudi, kaj počne v Črni gori. »Tukaj sem srečnejša in v jeseni odpiram svoj posel.« Pravi, da bosta s prijateljico, ki se ukvarja z nepremičninami, združili moči tudi poslovno. »Tukaj je prodaja nepremičnin zelo donosna, ker tujci kupujejo ogromno in za velike vsote denarja. Črna gora je enkratna, narava prelepa. Mnogo milijonarjev iz tujine živi tukaj. Tudi jaz sem enega spoznala pred letom dni in seveda ostala tukaj, ker mi je kupil nepremičnino.« Na naše vprašanje, ali to pomeni, da je tudi srečno zaljubljena, pa je odgovorila: »Sem srečna in izpolnjena ženska na vseh področjih. Ja, srečno sem zaljubljena.«