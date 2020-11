Slovenska komičarka v duševni stiski

Če je treba poiskati pomoč, dajmo si poiskati pomoč. Ker vse to moramo prestati fizično in psihično.

Že od marca nam življenja kroji novi koronavirus, zaradi katerega so se v takšni ali drugačni stiski znašli številni Slovenci in Slovenke. Med njimi tudi priljubljena stand up komičarka, ki je sklenila spregovoriti o težavi, ki je postala v času pandemije novega koronavirusa tako izrazita, da je poiskala pomoč.Simpatična komedijantka, ki že vrsto let skrbi za smeh in dobro voljo svoje zveste publike, je priznala, da lahko tudi tiste najbolj optimistične in vedre posameznike objame tesnoba, zlasti v teh časih, ko v določenih situacijah stežka gledamo na svet v pozitivni luči. Tudi Martino so občutki tesnobe objeli s takšno silovitostjo, da so močno okrnili kakovost njenega življenja. Čeprav ji o svoji težavi ni bilo prijetno govoriti, je na koncu le sklenila, da bo razkrila, kaj se ji dogaja, saj bi lahko s tem pomagala vsemtistim, ki se soočajo s podobnimi težavami.Štajerka je ob tem dodala, da je bilo zanjo najtežje poiskati pomoč, saj je bila doslej vajena tega, da svoje težave rešuje sama. »Najhujši del je bil zame priznati, da nisem okej. Za to sem potrebovala več kot šest mesecev. To mi je bilo najtežje, ker kako jaz tega nisem zmogla rešiti sama. Kaj kompliciram, kaj pa mi je, zakaj tega ne rešim? In to je neumno. Ni potrebno, da vse rešimo sami. Zato zdaj govorim o tem, ker je takšno obdobje, da pridejo slabi dnevi in slabi trenutki. Te situacije ni lahko zanikati, pa ni pomembno, v kaj verjamete. Ta situacija je težka za vse. In če se je treba s kom pogovoriti, dajmo se pogovoriti. Če je treba poiskati pomoč, dajmo si poiskati pomoč. Ker vse to moramo prestati fizično in psihično. Zato zdaj o tem tudi govorim. Vem, da se na ta način zdaj izpostavljam, ampak če lahko s tem komu kaj pomagam, mi je popolnoma vseeno, kaj si drugi mislijo. Če lahko komur koli kaj olajšam s svojo osebno zgodbo, pa dajmo,« je priznala Martina, ki je s svojim priznanjem, da ji zadnji meseci kot umetnici ne prizanašajo, marsikomu odprla oči, predvsem pa je olajšala svojo dušo.