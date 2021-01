Slovenska infektologinja razkrila, kako je pomagala Alenki Bratušek

FOTO: Rtv

Leto 2020 je na medijski parket nehote privabil številne ljudi, ki jih v normalnih okoliščinah ne bi videvali tako pogosto. Prav zaradi novega koronavirusa so infektologi postali prave medijske zvezde. V novoletni oddaji na nacionalki so gostili dr., infektologinjo, ki so jo Slovenci v času epidemije dodobra spoznali, ko je odgovarjala na vprašanja v zvezi z novim koronavirusom.Tokrat pa je Logarjeva presenetila v bolj sproščenem slogu in voditeljicaje o njej razkrila kar nekaj zanimivih dejstev.Med drugim tudi, da z možem varita pivo, ampak najbolj pa je presenetil podatek, da je v srednji šoli nudila inštrukcije matematike znani slovenski političarki. Logarjeva je razkrila, da so bili to drugi časi, ko je še veljala kolegialnost med učenci in tako je pri predmetu matematike pomagala nekdanji predsednici vlade, ki ji je predmet povzročal nekaj težav. Obe sta namreč obiskovali isto srednjo šolo.