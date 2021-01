Slovenska infektologinja, kot je še niste videli: v rdeči obleki razkrila svoje hobije (FOTO)

Mateja Logar v studiu nacionalke. FOTO: RTV

V novoletni oddaji na nacionalki so gostili dr., infektologinjo, ki so jo Slovenci v času epidemije dodobra spoznali, ko je odgovarjala na vprašanja v zvezi z novim koronavirusom. Tokrat pa je Logarjeva presenetila v bolj sproščenem slogu in voditeljicaje o njej razkrila kar nekaj zanimivih dejstev.​Logarjeva in njen mož sta v prostem času strastna varilca piva, preizkusila sta že veliko receptov. Rada ima matematične uganke, nekoč pa si želi študirati umetnostno zgodovino. V sproščenem pogovoru je tudi razkrila, da je pred mikrofone stopila zato, ker je bila ena redkih, ki ji to ni bilo težko in je bila ob tem dokaj sproščena. Tako jo je spoznala širna Slovenija.​Čeprav smo je navajeni v zdravniški halji, je tokrat oblekla rdečo obleko in presenetila s silvestrskim videzom, ki ji je očitno pisan na kožo. Pridružili sta se ji vrhunska kuharicain ena naših najuspešnejših igralk