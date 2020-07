Slovenska igralka še nikoli ni bila bolj seksi!

Svoj seksapil je pokazala tudi v šovu Zvezde plešejo. FOTO: PRO PLUS

Hvaležna in vesela sem za vsako leto življenja.

Zapeljiva igralkaje ta teden dopolnila 48 let, čemur tisti, ki je ne poznajo dobro, težko verjamejo. Tina je namreč pri svojih letih videti bolje kot njene pol mlajše kolegice, a bolj kot zavidljiva postava in čvrsto telo, za katero skrbi z redno telesno vadbo in zdravo prehrano, v oči bode njena sreča, ki ji kar sije iz oči. Tina prizna, da se kljub temu, da se bliža abrahamu, še nikoli ni počutila bolje v svoji koži. »Hvaležna in vesela sem za vsako leto življenja. Kajti leta niso staranje, pač pa čas, v katerem doživimo toliko čudovitih stvari. Če ne bi bilo vseh teh let, ne bi spoznali vseh čudovitih prijateljev, ki jih imamo, ne bi imeli otroka ali več njih, ne bi se tolikokrat nasmejali, ne bi naredili kakšnih bedarij, ki jih nikoli ne bomo pozabili, ne bi doživeli toplega objema staršev ali vročega poljuba čednega fanta. Brez poteka let ne bi bilo vseh teh spominov in doživetij, vseh teh čudovitih ljudi, ki so v naših življenjih. Vsak od nas ima kaj drugega. Toda vsak ima nekaj, kar mu prinese nasmeh na obraz. In da todoživimo, so potrebna leta,« o staranju, s katerim se nikoli ni obremenjevala, pove igralka. Ob tem doda, da je hvaležna za to, da je zdrava, dobrovoljna in vedno polna humorja, tudi na svoj račun. »Hvaležna sem tudi za ustvarjalnost, igrivost, optimizem, hvaležna, tako zelo hvaležna za svojo moč, ki jo najdem tudi ob najbolj temnih trenutkih, hvaležna sem za mnogo stvari. Tudi za dihanje, roke in noge in usta in vse, kar se nam večini zdi tako samoumevno,« doda. In kar je najpomembnejše – hvaležna je za to, da ljubi in da je ljubljena.