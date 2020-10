Slovenska igralka pravi: Spolnost je podcenjena

Slab seks predstavlja 90 odstotkov odnosa, dober seks pa 10 odstotkov.

Slovenska igralkase kot Maja v seriji Srečno samski sooča s pravimi čustvenimi pretresi. Najprej jo prevara mož, šoku sledi spoznanje, da jo je prevaral s sestro, ki jo igra. Srečno samski komično obdelujejo sodobna razmerja, ki pa niso nič manj iskrena kot nekoč, pravi Živa.»Zdi se mi, da četudi so bile zveze pred leti velikokrat nesrečne in sklenjene iz drugih razlogov kot iz ljubezni, je bilo mogoče partnerjema vsaj jasno, da sta drug z drugim nesrečna. Danes pa se mi zdi, da je veliko razmerij zasnovanih na javni podobi, ki jo želi par gojiti, čeprav se na intimnem področju ne preneseta,« razmišlja. Igralka iskreno pove tudi, da se ji za zdrav odnos zdi spolnost zelo pomembna.»Neki modrec mi je rekel, da slab seks predstavlja 90 odstotkov odnosa, dober seks pa 10 odstotkov. Torej je zdravo spolno življenje šele začetek odnosa, ampak gotovo njegov pomembni gradnik. Če pa ni zdravega spolnega življenja, sploh nimamo kaj iskati drug z drugim. V resnici se mi zdi, da je spolnost podcenjena in da se nanjo ne gleda na pravi način. Ali se jo tabuizira, banalizira ali pa vulgarizira. Nič od tega pa ni njena prava podoba,« sklene igralka, ki smo jo videli tudi v filmu Ne bom več luzerka in v seriji V dvoje.