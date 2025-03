Slovenska fotografa bežala pred ugrabitelji: Arne Hodalič in Katja Bidovec v nevarnosti

Fotograf in popotnik Arne Hodalič (69) in njegovo dolgoletno dekle Katja Bidovec (34) sodelujeta pri številnih skupnih projektih, o čemer sta govorila tudi v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija. Med drugim sta spregovorila o potovanjih, voditeljico pa je zanimalo, katera je bila njuna najbolj nenavadna dogodivščina, ko sta bila v nevarnosti ali pa ju je bilo strah.

Arne je povedal, da so ju v Jemnu skoraj ugrabili.

»Ponoči smo bežali z džipi z ugasnjenimi lučmi čez makadam,« je opisal in dejal, da so bili ugrabitelji tik na tem, da ju ugrabijo, a so uspešno pobegnili.

FOTO: Arne Hodalič In Katja Bidovec

Spominja se tudi neprijetnega dogodka v mestu Arunachal Pradesh, na tromeji Mjanmar, Indija in Tiber, ki je znano po produkciji in trgovini z drogami. »Tam so skupine, ki niso pod kontrolo. Ko je prišla vojska na območje, so vsi bežali. Vodič nama je rekel, da naju bodo verjetno prijeli, a naju očitno niso.«

Čeprav so ju v Jemnu skoraj ugrabili, pa je Katjo ta revna država, kjer vse od leta 2014 potekajo spopadi, država pa doživlja eno najhujših humanitarnih kriz na svetu, z milijoni razseljenih oseb in pomanjkanjem osnovnih življenjskih potrebščin, zelo presenetila. »Ta pristnost in dobrosrčnost ljudi, ki sva jih srečavala med potovanjem po malih vasicah gorovja Haras, me je presenetila,« je dejala.

Arne Hodalič. FOTO: Katja Bidovec

Skupaj sta prepotovala že dobršen del sveta, pri tem pa sta v oddaji Dobro jutri poudarila, da je ključ do ljudi v prijaznosti in spoštovanju, zato se je treba vsakokrat, ko gresta na pot, o drugi kulturi dodobra pozanimati.

»Katja vedno obleče dolge rokave in hlače in si nadene ruto, ko greva v muslimanske države. Tudi jaz nikoli ne spakiram kratkih hlač, ko grem v Azijo, četudi je vroče. Je pa res, da ne hodiva v turistične kraje,« pravi Arne in dodaja, da enako spoštovanje do kulture pričakuje tudi od ljudi, ki pridejo k nam.

»Spoštujte našo kulturo, oblačite se tako in delajte tako kot mi. Ko pa gremo mi drugam, pa jo bomo tudi mi spoštovali. Ne pa da oni prinesejo k nam svojo kuulturo in jo v nedogled furajo,« je oster Arne.