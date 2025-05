Slovenska estrada v šoku: »Počivaj v miru, dragi prijatelj Romano«

V sončne majske dni je kot velik nož zarezala bolečina ob izgubi Romana Debeliča, ki je sodeloval z mnogimi slovenskimi glasbeniki, nihče od njih pa ne more verjeti, da ga ni več.

»Šok … ne in ne … ne morem verjet, da te ni več. Kdo mi bo zdaj rekel ’kje si, šefica’, kdo bo sejal dobro voljo in pozitivo. Življenje ni fer. Počivaj v miru dragi moj prijatelj Romano,« je se od Debeliča poslovila Aleksandra Popovič, dolgoletna ljubezen in soproga hrvaškega glasbenika Aleksandra Popovića.

Da ga ni več, ni mogla verjeti niti Salome, ki se je od prijatelja na družabnem omrežju poslovila z ganljivim zapisom: »Zmeraj si me bil vesel in jaz tebe. Združeval nas je naš rodni Rab. Nikoli nismo prišli do kave na Rabu, kot sva se menila. Bomo spili jo tam za mavrico.«

Za vse, kar je storil zanjo, se je Romanu zahvalila tudi citrarka Tanja Zajc Zupan, ki ji je usoda prav tako prekrižala načrte, ki sta jih imela: »Hvala ti za vse tvoje asistence, srčnost in dobro voljo na mojih koncertih. Bil si nepogrešljiv del ekipe. Kavico, ki bi jo morala skupaj spiti danes, pa spijeva nekoč kasneje med zvezdami.«

»Dragi Romano, želim si, da bi na drugi strani našel vse, česar ti ta svet ni mogel dati! Hvala za tvojo toplino, pomoč in iskrenost,« pa se je od prijatelja poslovila Saša Lendero.