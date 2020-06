(56) si dovoli ostati diva tudi, kadar si sname ličila in odvrže glamurozno obleko. Od znanih osebnosti se mnogokrat pričakuje, da so na fotografijah vedno bleščeče in urejene kot iz škatlice, a Blagnetova dokazuje, da se lepota skriva tudi v nas samih in v tem, kako sproščeni smo lahko.Neobremenjenost s tem, kaj dati nase, je očitno všeč tudi Blagnetovi, ki pravi, da v tem čuti svobodo. Svobodo, ki jo največkrat doživi ravno poleti na dopustu. Kot dokaz je objavila fotografijo, na kateri je brez ličil in v povsem enostavnem belem nedrčku.Svojim sledilcem je ob fotografiji svetovala, kako lahko uspešno premagajo poletno vročino v prihodnjih dveh mesecih: »Vse mora proč ... make up, maske (te še posebej), cunjice ...«