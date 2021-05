Slovenska atrakcija za šejke

V Združenih arabskih emiratih jo je navdušila tudi arhitektura.

ljubiva potovanja. Med korono se strogo drživa navodil v državi, ki jo obiščeva. Če si pazljiv, spoštuješ pravila in se redno testiraš, so možnosti, da gre kaj narobe, zagotovo manjše,« nam je povedala zvezdnica, ki o svojih premikih redno obvešča sledilce na instagramu. Zmotili smo jo na Bližnjem vzhodu, v Abu Dabiju, glavnem mestu Združenih arabskih emiratov (ZAE), kamor je z možem in sinovomainodpotovala po dopustu v Španiji.»Na poti smo že tri tedne. Ni bilo načrtovano tako, ampak ker se zaradi ukrepa vlade vmes nismo mogli vrniti domov, smo dejansko iz Fuertaventure prileteli nazaj v Milano, kjer smo rezervirali polet v Abu Dabi. Urban je imel tam že dogovorjene sestanke, tako da ni šlo drugače. Seveda je bilo moteče to, da nismo mogli domov, oprati oblačil in zamenjate garderobe, saj je scena na Fuerti veliko bolj sproščena, medtem ko je v Dubaju treba imeti tudi kakšna elegantna oblačila. Ampak nekako sva se znašla.«Največ časa je preživela v največjem mestu ZAE Dubaju, ki se ji zdi čudovita destinacija v hladnejših mesecih. »Glede na to, da sva imela z Urbanom tam tudi poslovne sestanke in službene obveznosti, sva združila prijetno s koristnim. V Dubaju sva bila že drugič in odlično je, da nama ga je uspelo v tem času res dodobra spoznati.« Z navdušenjem govori o fascinantni arhitekturi in kulinariki, ta je čudovita mešanica različnih kultur, čuti se vpliv vseh celin, saj je to res strateško trgovsko in turistično središče.»Arabci so neverjetno prijazni, ustrežljivi in strpni. Zanimiv mi je njihov način življenja in razmišljanja in mislim, da ima veliko Slovencev zaradi skrajnežev napačno percepcijo glede muslimanskega sveta. Abu Dabi je mesto, ki je že peto leto najvarnejše na svetu. Ne slišiš siren, ni kriminala in sredi noči se lahko brez strahu sprehajaš po mestu. Čeprav je v ZAE samo 20 odstotkov dejanskih državljanov in so priseljenci v večini iz Indije, Afrike in Evrope, stvari delujejo. Ljudje živijo v sožitju, vsi imajo službe, urejeno zdravstvo, brezdomcev ne vidiš. Velik zalogaj je seveda tudi prepoved alkohola in drog, a kljub temu ljudje živijo polno in lepo življenje.«Povprašamo jo tudi o razvpitih šejkih in njihovem odnosu do žensk. »Šejki so zelo kultivirani in sprejemajo našo drugačno evropsko kulturo. Seveda so moji dolgi blond lasje kljub vsemu atrakcija, ampak v pozitivnem smislu. Zanimivo je opazovati, kako se šejk s štirimi ženami in kopico otrok sprehaja po trgovskem centru. Če dobro opazuješ ženske, vse delujejo zelo srečne in povezane. Med seboj se razumejo, in čeprav so praktično cele pokrite, lahko občudujemo pod haljami pregrešno drage čevlje, torbice in nakit. In kako lepi orientalski vonji,« je zavzdihnila. Kljub vsemu nikoli in nikjer ne pozabi na delovne obveznosti.»Jaz vedno delam, saj ko si podjetnik, ni dopusta, ni sobote niti nedelje, ker ni delovnega časa. Ampak sem se navadila in lahko imam pisalno mizo v hotelski sobi, na avionu ali pa na plaži. Odličnim sodelavcem popolnoma zaupam in brez skrbi delam tudi na daljavo. Zelo sem vesela, da imam to možnost. Ni vedno lahko, ampak se splača,« je povedala Hajdi tik pred vrnitvijo v domovino. »Z Urbanom sva skoraj diplomirala, saj je vsak, ko si ga vprašal, govoril drugače. Tako smo za vrnitev domov vsi štirje opravili PCR-teste, s katerimi bomo lahko prileteli do Milana, zakomplicira pa se v Sloveniji, saj ne priznava PCR-testov tretjih držav, razen Amerike in Velike Britanije. To je težko razumeti in predvsem je zanimiva cena PCR-testov – v Abu Dabiju stanejo 10 evrov, v Evropi pa od 100 do 150 evrov. Gre za to, da tukaj resnično želijo varnost in omogočajo ljudem, da se lahko čim večkrat testirajo, in to ne s hitrimi, ampak PCR-testi. Prav tako je v Dubaju več kot 60 odstotkov ljudi precepljenih, zato lahko živijo skoraj normalno, odprte so restavracije in trgovine. Protokoli se ne spreminjajo vsak dan, ampak so jasni. Seveda pa lahko gre vedno kaj narobe, zato imava z možem urejena zavarovanja, da se zaščitimo v primeru negativnega scenarija.«