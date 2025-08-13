Slovenska astrologinja pravilno napovedala uničujoč požar, tako so reagirali sledilci

Astrologinja Ema Kurent se te dni lahko pohvali z napovedjo, ki je, kot pravi, »zadela v nulo«. V začetku avgusta je na Facebooku objavila astrološko karto in zapis, da bi na t. i. Marsovi liniji, ki poteka skozi Aude na jugu Francije, lahko izbruhnil hud požar. Le dan kasneje je prav tam zagorel največji požar v Franciji v zadnjih 80 letih.

V svoji objavi je Kurentova zapisala: »Fenomenalno naključje? Ali pa znam jaz nekaj, česar ne zna nihče drug, čeprav uporabljam samo astro-logiko?« K objavi je priložila karto, ki jo je objavila 4. avgusta, ter posnetek napisanega besedila z rdečim podčrtanim delom o požaru.

Pod objavo astrologinje so se zvrstili številni odzivi – vse od pohval, občudovanja, pa tudi nekaj skeptikov. Sledilci so ji pisali, da so njene napovedi »točne kot ura« in da jih redno spremljajo, ji želeli »veliko sreče, zdravja in veselja« ter jo razglasili za »najboljšo astrologinjo« in »carico v vseh pogledih«. Nekateri so delili tudi osebne izkušnje, kako so se jim astrološke napovedi v preteklosti uresničile. Ob tem pa so se našli tudi kritični glasovi – eden od komentatorjev je opozoril, da bi bilo ob napovedih negativnih dogodkov smiselno poskusiti preprečiti njihovo uresničitev, drugi pa je namignil, da so požari v južni Evropi vsako leto pogost pojav in tudi »velik posel«.

Na jugu Francije je resnično zagorelo. FOTO: Marine Gachet Afp

Kaj pa čaka Slovenijo? Ali tudi na nas prežijo naravne nesreče? Kakšno bo politično dogajanje? Odgovore smo poiskali pri Emi Kurent in jih objavimo, ko jih dobimo.

Verjamete v astrologijo? Ali je astrologinja pravilno napovedala požar ali je imela srečo?