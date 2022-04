Slovenkina obleka na rdeči preprogi oskarjev (FOTO)

Vsako leto, ko podelijo oskarje, prečešemo galerijo fotografij z rdeče preproge in si ogledujemo najbolj drzne, najbolj elegantne in dih jemajoče kreacije, v katerih so blestele največje filmske zvezdnice. Letos je bila v tem prestižnem izboru tudi obleka slovenske modne oblikovalke.

Matea Benedetti je s svojo trajnostno noto prav posebna zgodba v svetu modnega oblikovanja in tako vse pogosteje opažena tudi v krogih največjih zvezd. Nad njo je bila navdušena tudi Maggie Baird, mati priljubljene pevke Billie Eilish, ki je prejela oskarja za najboljšo pesem – No Time To Die iz filma o Jamesu Bondu. Ni naključje, da je Bairdova izbrala prav slovensko oblikovalko. Je namreč zagrizena aktivistka, ki opozarja na nevarnost podnebnih sprememb in tako tudi srčno zagovarja trajnost in ekološke materiale.

Temno modra obleka s korzetom je nastala v sodelovanju z znamko Tencel, ki se ukvarjal s proizvodnjo ekoloških materialov. Prav vsak delček te obleke je namreč trajnosten in rastlinskega izvora. Bairdova je povedala, da je bila tudi sama vpletena v kreacijo. Ko je videla skice in elemente, ki jih je vključila Slovenka, je bila navdušena.

»Želela sem nekaj z dolgimi rokavi, nekaj udobnega. Obožujem to krilo, ki je v originalu prišlo z drugačnim zgornjim delom. Zelo so mi bili všeč vsi elementi, ki mi jih je pokazala, navdušena sem nad barvo. Sprva sem videla izvedbo v zeleni barvi, kar se mi je zdelo lepo, saj je dala obleki še bolj pristen in naravni videz. Toda obleka v modri in črni mi je na koncu vzela sapo,« je povedala po podelitvi, kajpak zelo ponosna na svojo hčer, ki ji je menda tudi pomagala izbrati končno verzijo obleke. »Res me je razveselilo, da je izbrala enako verzijo, kot bi jo sama. Zelo mi je všeč njen okus.« O tem, zakaj se ji zdi tako pomembno zagovarjati trajnost v modi, je še povedala: »Veseli me, da ljudje na trajnost gledajo vse bolj resno. Smo v krizi in nujno je, da ljudje začnemo bolj resno in učinkovito ukrepati. Jaz sem temu predana že desetletja. Že zelo dolgo vemo, da bi morali nekaj spremeniti, a še vedno traja predolgo, da kaj ukrenemo. Toda imam upanje, veselim se tehnološkega napredka in prilagoditev, ki so jih ljudje že začeli sprejemati tudi pri tem, kaj nosijo.«

Slovenska oblikovalka je za MMC razkrila, da so obleko izdelali v samo treh dneh. »Na povabilo sem se seveda odzvala, čeprav je bil datum za izvedbo že prezgodnji za tako zahtevno obleko, tako da sem na začetku imela pomisleke, ali bom sploh zmogla in ali bom sploh dobila ustrezne izvajalce, ki bodo pripravljeni delati 24 ur na dan,« je pojasnila Benedettijeva in dodala, da bi za zeleni odtenek potrebovali še štiri tedne za barvanje, zato je predlagala modro barvo.

»Moja inspiracija so bile podvodne slike potapljačev, na katerih se tema in svetloba dotikata, na katerih obstajajo le modrina, črnina in tišina,« je pojasnila in dodala še, da je bila vse skupaj velika adrenalinska preizkušnja, poleg tega Maggie obleke dejansko prej sploh ni niti pomerila.