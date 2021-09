Slovenke navdušene: kmeta Mattia in Gino sta se veselo slačila (FOTO)

S slačenjem sta jo navdušila

Pred potujočo tržnico. FOTO: Voyo

Prinesla sta veliko stvari. FOTO: Voyo

Tokrat je na posestvo prispela potujoča tržnica. Ininsta od glave družine, dobila nalogo, da nabavita vse kar potrebujejo tekmovalci.V zameno za dobrine sta ponudila risbico, flavto in lopar za šeškanje, kar sta morala tudi demonstrirati. S tem sta prodajalko na potujoči tržnici uspela nasmejati.Končno sta v zameno ponudila še sušilec za perilo in seveda morala pokazati kako deluje. Zato sta se, kar slekla in spet navdušila prodajalko.Za konec barantanja pa sta ponudila še poljubčke po načelu en poljub dva izdelka. Z izbranimi izdelki sta bila zadovoljna, pa tudi drugi so njun izplen pozdravili. A bila sta vseeno deležna vprašanja: »Zakaj še gat nista dol dala?«.