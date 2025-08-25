Slovenke blestele v Sarajevu z zlatimi črkami

Letošnja, že 31. izdaja Sarajevskega filmskega festivala se bo v zgodovino slovenskega filma zapisala z zlatimi črkami. Že v četrtek je občinstvo navdušil slovenski celovečerec Belo se pere na devetdeset, ki ga je Marko Naberšnik posnel po istoimenskem romanu Bronje Žakelj.

Dan pozneje pa je bila za najboljši film festivala izbrana slovenska manjšinska koprodukcija Veter, govori mi srbskega režiserja Stefana Đorđevića. Kot piše na spletni strani Baza slovenskih filmov (BSF), v celovečercu gledalec spremlja 34-letnega Stefana, ki se po tem, ko je z avtom zadel psa, zaradi občutka krivde odloči, da ga vzame s seboj k jezeru poleg domačega mesta. Tja gre dokončat film o svoji materi, ki je pred kratkim umrla.

Willem Dafoe je prejel častno srce Sarajeva.

V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil med devetimi filmi tudi Fantasy slovenske režiserke Kukle. Štiri igralke iz tega filma, Alina Juhart, Sarah Al Saleh, Mina Milovanović in Mia Skrbinac, so si razdelile festivalsko nagrado za najboljšo igralko.

V filmu je Fantasy (Juhart) mlada transspolna ženska, ki pritegne pozornost treh najboljših prijateljic Sine (Milovanović), Mihrije (Saleh) in Jasne (Skrbinac). Postopoma jih povsem očara, njihove poti pa se nato začnejo razhajati.

V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bila še ena slovenska manjšinska koprodukcija, in sicer Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić, ki je v Sarajevu prejela posebno nagrado za promocijo enakosti spolov. Zgodba govori o Čilenki Teresi, ki v začetku 20. stoletja prispe v trdno strukturirano in izolirano gorsko skupnost hrvaških pastirjev. Trdi, da je vdova njihovega brata emigranta. Njen prihod spremeni dinamiko med članicami skupnosti in prinese nemir, a tudi navdih za druge ženske.

4 igralke so si razdelile nagrado za najboljšo igralko.

Častno srce ameriškemu igralcu

Srce Sarajeva za najboljšo režijo je prejela srbsko-romunska režiserka Ivana Mladenović za film Sorella di Clausura. Nagrado za najboljšega igralca je prejel Andrija Kuzmanović za vlogo v filmu Yugo Florida. »Hvala vsem, ta nagrada je zelo pomembna. Moj prvi potni list je bil jugoslovanski in ne morem opisati, koliko mi pomeni, da sem v Sarajevu prejel največjo filmsko nagrado,« je po poročanju N1 BiH povedal Kuzmanović.

Slovenska manjšinska koprodukcija Veter, govori mi je najboljši film letošnje izdaje festivala.

Častno srce Sarajeva je letos ob švedskem igralcu Stellanu Skarsgårdu in britanskem igralcu Rayu Winstonu ter režiserju in scenaristu Paolu Sorrentinu prejel tudi ameriški igralec Willem Dafoe. Slednji se je po dolgih 25 letih vrnil v prestolnico BiH.

»Ko sem prvič prišel v Sarajevo, sem si ogledal veliko filmov, ljudje so ravnokar končali vojno in so želeli pokazati, kaj se tukaj dogaja. Videl sem, kar je ostalo od slabih časov, zdaj tega tukaj ne vidiš več toliko, festival je zrasel,« je po poročanju časnika Dnevni avaz povedala filmska legenda. V najnovejšem filmu Rojstnodnevna zabava (The Birthday Party), ki je bil prikazan v Sarajevu, igra grškega tajkuna Marcosa Timoleona, ki organizira zabavo za 25. rojstni dan svoje hčerke na zasebnem otoku. Vendar se praznovanje sprevrže v vrsto nepredvidljivih dogodkov, ki ogrozijo njegovo moč in življenje.