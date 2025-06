Slovenka predstavila novo športno znamko, katere ambasador je priznani osebni trener

Mnogo potrošnikov se odloča za dražje izdelke, ker verjamejo, da bodo z nakupom prestižne blagovne znamke dobili boljšo kakovost. A resnica je velikokrat povsem drugačna, zato je Katja Krt marca letos na trg poslala inovativno znamko Chaos. Javnosti jo je pred dnevi predstavila na prav posebnem dogodku v MAXXGYMU v Ljubljani, kjer je pomembno vlogo odigral ambasador znamke in osebni trener z več kot 20-letnimi izkušnjami Primož Raspotnik. Ta je namreč prvi oblekel moško kolekcijo in v športnih oblačilih skupaj z modeli World Top Model prezentiral, kako lahkotna je lahko telovadba, kadar človek nosi resnično kakovostne kose.

Lastnica znamke Katja Krt v družbi nekdanjega rokometnega reprezentanta Luke Žvižeja

Znamka se je rodila iz Katjine ljubezni do športa. »Vedno sem bila športno aktivna, in to je bil moj navdih. Tu sem videla potencial, saj sem opažala, kaj ženske pogrešajo na trgu,« pravi. Znamko je zasnovala z veliko srčnosti, predanosti in vizije. »Želela sem ustvariti kakovostna športna oblačila, ki niso le funkcionalna, ampak tudi estetska in dostopna. Oblačila, v katerih se ženska počuti močno, samozavestno in lepo – ne glede na to, ali je v telovadnici, na sprehodu ali v vsakdanjem tempu življenja.«

Primož v družbi glasbenika Dominika Kozariča, ki je prav tako velik navdušenec nad fitnesom.

Hvaležna je, da njeno moško kolekcijo predstavlja ravno Primož, ki je eno najbolj prepoznavnih imen v svetu fitnesa. »On je začutil mojo zgodbo, jaz pa njegovo osebnost. Zaradi njega sem celo pospešila ustvarjanje kolekcije za moške,« doda.

Primož Raspotnik ni imel nobenih pomislekov, ko ga je povabila k sodelovanju, saj pravi, da gre za ambiciozno podjetje, ki je strast do športa in mode združilo v ustvarjanju unikatne blagovne znamke. »Vedno sem iskal oblačila, v katerih bi se v telovadnici dobro počutil, in ta sem večinoma našel med tujimi znamkami. Preizkusil sem celotno kolekcijo med tekom, kolesarjenjem, boksom in treningom v telovadnici,« pravi Primož, ki se je prvič znašel v vlogi ambasadorja znamke oblačil. »Trendi se spreminjajo. Moda je bila nekoč pri športnih aktivnostih drugotnega pomena, danes pa ni več tako. Lepo je, da so kosi lepi, a še pomembneje se mi zdi, da se v njih dobro počutimo,« meni.

Oblačila so predstavila tudi finalistke World Top Model Slovenija. FOTOGRAFIJE: BARBARA ZAJC

Dogodka so se udeležili tudi znani obrazi, nad novo znamko so bili še posebno navdušeni rokometaš Luka Žvižej, glasbenik Dominik Kozarič, legendarni novinar in velik ljubitelj kolesarjenja Tone Fornezzi - Tof ter številni drugi.