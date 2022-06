Slovenka potrdila, da ljubi slavnega nogometaša

Po nekaj mesecih ugibanja je vplivnica, manekenka in podjetnica Kaja Vidmar, ki že nekaj časa živi v Španiji in ki bi jo morali gledati v četrti sezoni šova Zvezde plešejo, a je bila zaradi koronavirusa odpovedana, potrdila, da njeno srce greje hrvaški nogometni zvezdnik Šime Vrsaljko, ki milijone služi v španskem nogometnem klubu Atletico Madrid.

Njuno ljubezensko življenje namreč že nekaj časa polni strani hrvaških medijev, ki so prav tako budno spremljali ločitev hrvaškega nogometaša, ki ima s prvo ženo sina Bruna. Kmalu po razhodu je Šime našel srečo v svetlolasi Kaji, ki pa je prav tako molčala o tem, da ljubi hrvaškega reprezentanta.

Po rojstvu njune hčerkice, ki sta ji nadela ime Viktorija, Kaja ni želela potrditi, da je Šime oče njenega otroka, pred dnevi pa je z dopusta s fotografijo vsem dvomljivcem in tudi tistim, ki so zadnje mesece opletali z jeziki in analizirali njeno razmerje s hrvaškim zvezdnikom, sporočila, da je srečna v njegovem objemu. To je tudi njuna prva skupna uradna fotografija, ki jo je Kaja objavila na svojih družabnih omrežjih.

Zraven ni pripisala ničesar, ob fotografiji je pustila le srček, pod objavo pa so se usuli komentarji, v katerih ne manjka čestitk in pohval. Spomnimo, ugibanja o razmerju naše manekenke in nekdanje Playboyeve zajčice in priljubljenega nogometaša so pred meseci sprožili hrvaški mediji, ki so navajali, da se je Šime s 26-letnico zapletel po tem, ko se je ta preselila v špansko prestolnico.

Kaja in Šime sta s tole fotografijo potrdila svojo romanco.

To je pozneje potrdila tudi sama, ob tem pa je povedala, da s svojim vitezom v Madridu živi svoje sanje.