Slovenska pevka žaluje: Pogrešali te bomo

Pevka, igralka in voditeljica Manca Izmajlova in njen soprog Benjamin Izmajlov, prav tako glasbenik, te dni žalujeta. Za vedno se je namreč poslovil njegov oče Andrej.

Benjamin mu je ob tem na facebooku poklonil ganljiv zapis. »Andrej Izmajlov – moj najboljši prijatelj skoraj 48 let, ki me je naučil vse najpomembnejše in me ima neskončno rad. Iz srca sem Ti hvaležen, dragi moj Oče. To nepopisno darilo bom poskušal po Tvojem vzgledu naprej živeti in dajati. Želim Ti mirno in lepo pot, kamor si namenjen. Če pa se kaj oglasiš na naši Dobravi, Te bom pa neznansko vesel. Najini duši bosta še veliko skupaj.«

Manca in Benjamin Izmajlov. FOTO: Jože Suhadolnik

Od tasta pa se je poslovila tudi Manca: »Hvala Ti, za vse, kar si nam dal, dragi Andrej. Pogrešali te bomo ...«