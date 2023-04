Slovenka pevka se je sesula, njeno telo ni več zdržalo

Človeško telo zmore veliko, a vse ima svoje meje. In ko jih človek prestopi, mu pogosto telo vrne v dvojni meri. To je očitno na lastni koži izkusila tudi priljubljena pevka Nika Zorjan, ki je poslušalcem na družbenih omrežjih sporočila, da si mora nujno vzeti vsaj mesec dni »pevske pavze«, da se sestavi in pride nazaj še močnejša.

»Včasih nas naše telo, ker mu ne prisluhnemo, prisili, da se ustavimo, si vzamemo pavzo in čas zase. Meni se je to zgodilo ravno zdaj. Nujno rabim vsaj mesec dni pevske pavze, da se "sestavim" in pridem nazaj še močnejša, bolj odgovorna in vem, da mi bo to lekcija za vse življenje,« je zapisala Nika, ki je morala koncert v Krškem, predviden, za 22. april, na žalost odpovedati. A kot sporoča, bo nov datum sporočila takoj, ko bo boljše.

Čimprejšnje okrevanje Niki želimo tudi v našem uredništvu.