Slovenka na Biseru Jadrana: Alya Elouissi bo zablestela v Tivatu

Alya Elouissi, glasbenica in igralka slovensko-alžirskih korenin, se bo letos predstavila tudi na hrvaškem festivalu Biser Jadrana 2025. Nastopila bo s skladbo V srcu Jadrana. Festival bo potekal 18. in 19. julija v Tivatu v črnogorski Boki Kotorski.

Alya, ki je bila nedavno prepoznana tudi kot prva afrobeat slovenska izvajalka, je zelo ponosna, da bo lahko na festivalu zastopala Slovenijo. »Izjemno počaščena sem, da me je komisija izbrala v finalni izbor letošnjega festivala Biser Jadrana, in še zdaj ne morem verjeti, da mi je uspelo. In da bom na festivalu edina predstavnica Slovenije. Dala bom vse od sebe, da svojo pesem in Slovenijo predstavim v najboljši luči in se celotne izkušnje festivala že zelo veselim,« strne misli.

Festival bo potekal v dveh večerih – v prvem se bodo predstavili izvajalci iz Črne gore, dan kasneje pa bo potekal »regionalni večer«, ko se bodo predstavili ustvarjalci iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Besedilo in glasbo za tekmovalno pesem je sicer napisala Alya, pri produkciji pa je združila moči z Neisho.