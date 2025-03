Slovenka Maja s tem vprašanjem šokirala sanjskega Miloša (FOTO)

Hrvaški šov Sanjski moški se počasi približuje koncu, za srce Šimeta in Miloša pa se še vedno borita tudi dve Slovenki – Vanja in Maja. Slednja je Miloša s sproščenim pogovorom pustila brez besed.

Med skupinskim zmenkom na jahti sta si Miloš in Maja vzela nekaj minut na samem. »Veš, česa te še nisem vprašala? Kakšno zvezo želiš imeti? Monogamno?« je dejala. Vidno šokiran Beograjčan je odvrnil: »Mar ni to edina možnost?« Pojasnil je, da ko ima dekle, ji je zvest in nima želje po čem drugem. Maja je dejala, da se trenutno tudi sama vidi v monogamnem odnosu, a kasneje je priznala, da ni bilo vedno tako.

»V življenju sem se nekajkrat spogledovala z idejo, da bi imela odprto zvezo ali poligamni odnos. A trenutno se bolj vidim v monogamnem odnosu. Kaj pa se zgodi po toliko letih ... puščam odprte možnosti za prihodnost,« je nato dejala v izjavi.