Slovenka izvedla eksperiment: Imaš 20 evrov za ves teden (in nahraniti moraš dva prazna želodčka)

Gospodarstvo se ohlaja, mnogi napovedujejo recesijo. Kaj se je zgodilo med zadnjo, se neradi spominjamo: mnogi so izgubili službe, mnogim so se plače (tudi nekatere pokojnine) znižale, država je pas zategovala, kjer ga je lahko. Zato ni nič čudnega, če misel na tiste čase vzbuja tesnobne občutke, kot tudi to, da nekateri preizkušajo možnosti, s koliko denarja sploh lahko preživijo mesec.

Test slovenske tviterašice

»Čeprav imam stabilen dohodek, je veliko moje tesnobe povezane z denarjem in strahom, da ne bom mogla preživeti, če se mi kaj zgodi,« piše slovenska tviterašica, ki je v zadnjih dneh s svojim zapisom pritegnila kar nekaj pozornosti. Avgusta je namreč izvedla eksperminet, koliko hrane njena družina, ki šteja dva člana in ki ne uživa mesa, potrebuje za preživetje.

Pod črto je ugotovila, da slabih 20 evrov vsak teden. V štirih tednih, kolikor se jih zvrsti v mesecu, torej dobrih 80 evrov, saj ima mesec navadno 30 oziroma 31 dni.

A to je daleč od enostavnega, saj je »za umreti stresno nakupovati z 20 evri v žepu, kuhanje in načrtovanje obrokov pa ti vzame veliko več časa, kot ga imajo ljudje, ki jim to ni eksperiment, ampak način preživetja«.

