Slovenka hrvaškim medijem razkrila, kaj se dogaja v družini nogometaša Vrsaljka

Hrvaški nogometni zvezdnik Šime Vrsaljko in slovenska vplivnica, oblikovalka in podjetnica Kaja Vidmar sta v veselem pričakovanju. Kaja je za hrvaško Glorio razkrila, da je v tretjem mesecu nosečnosti in da bosta z nogometašem konec koledarskega leta znova postala očka in mama.

Kaja in Šime sta lani dobila deklico Viktorijo, 31-letni nogometaš pa ima iz prejšnje zveze sina Bruna.

»Počutim se popolnoma drugače kot v prvi nosečnosti. Vsaka nosečnost je posebna. Toliko, kot je utrujenosti in težkih trenutkov, toliko je tudi radosti v družini zaradi veselega pričakovanja.« Dejala je še, da je veliko stvari že pripravljenih na novega družinskega člana, saj razlika med Viktorijo in dojenčkom, ki prihaja, ne bo velika. »Komaj čakamo, da ga objamemo,« je dejala Kaja in s tem razkrila, da pod srcem nosi dečka.