Slovenija stoji ob strani Klemnu Slakonji! Oglasile so se tudi znane osebe: »Užaljeni smo za vsako figo«

Potem ko je Klemen Slakonja po zmagi na Emi naletel na kritike zaradi imitacije evrovizijskega zmagovalca Dava Bentona, se je na družbenih omrežjih usul val podpore. Velik del javnosti meni, da njegova imitacija ni bila žaljiva, temveč del umetniške interpretacije vseh evrovizijskih zmagovalcev tega tisočletja. Podporo so mu izrekle tudi znane osebnosti, ki opozarjajo na pretirano cenzuro in omejevanje umetniške svobode.

Podpora iz Slovenije in tujine

Na družbenih omrežjih se je oglasilo veliko Slakonjevih sledilcev, ki menijo, da je podlegel neupravičenim pritiskom in da izločanje določenih imitacij iz videa ustvarja večji problem kot sama imitacija. »Izločanje je nasprotje vključevanja,« je zapisal eden od komentatorjev in dodal, da bi bil izbris estonske zmage iz videa večja krivica kot sama imitacija.

Podobnega mnenja je bil tudi eden izmed Estoncev, ki je zapisal: »Zdaj se kot Estonec počutim žalostno, saj je zaradi te situacije Estonija preprosto izbrisana, kot da sploh nikoli nismo zmagali.«

Mnogi sledilci poudarjajo, da bi moral Slakonja ostati pri svojem prvotnem konceptu. »Ne popuščaj pritiskom kvazi čistunov. Gospod Benton te je podprl in to bi moralo biti dovolj,« je zapisal eden od uporabnikov facebooka, drugi pa dodal: »Imitacija je imitacija – pa naj bo to belec, temnopolt, Azijec ali kdorkoli. Zakaj bi bila imitacija črnca sporna, če pa velja, da smo vsi enaki?«

Klemen se je nekoč vživel v vlogo lorda Mrlakensteina. FOTO: osebni arhiv

Odziv znanih osebnosti: »Užaljeni smo za vsako figo«

K podpori Slakonji so se pridružile tudi znane slovenske osebnosti, ki opozarjajo na nevarnost pretirane politične korektnosti in cenzure umetnosti.

Igralka in nekdanja poslanka Violeta Tomič je v svojem odzivu zapisala: »Daj no, ne izločaj delov, saj nikoli ne bo vse povšeči vsem! Na koncu boš izločil vse, ker nekatere dušebrižnike moti humor? Nikar se jim ne prilagajaj!«

Pevka in voditeljica Nina Maurovič je opozorila, da je pretirana občutljivost družbe postala absurdna: »Kaj bi bilo, če bi 'v luft' zdaj skočile še ženske, češ da se s tem, ko se moški za potrebe imitacije prelevi v gospodične, žali vse nas? Mislim, da smo konkretno skrenili. V želji, da spoštujemo vse, smo se začeli samocenzurirati čez vse razumske meje, ne razumemo več umetnosti, satire, humorja, ne znamo se več nasmejati na lasten račun in užaljeni smo za vsako figo.«

Ljudje ga podpirajo. FOTO: Marko Pigac

Maurovič je ob tem poudarila, da se v družbi pogosto ignorirajo resni problemi, medtem ko se ustvarjalce napada zaradi nepomembnih stvari. »Ob vsem tem pa mirno spregledamo vse dejanske slone v sobi, kot so vzniki in toleriranje nacizma, naraščanje razkoraka med skrajno bogatimi in zelo revnimi, prepočasni ukrepi glede podnebnih sprememb in vojne v naši neposredni bližini,« je še zapisala.

Dave Benton: »V tem ne vidim težave«

Tudi zmagovalec Evrovizije 2001, Dave Benton, je izrazil podporo Slakonji in poudaril, da njegova imitacija ni bila žaljiva. »Če bi me oponašal s svojo naravno poltjo, to ne bi bilo prav. Ljudje morajo razumeti, da je žaljivo upodabljanje 'blackface-a' nekaj povsem drugega, kot uporaba temnejših ličil,« je izjavil Benton in dodal, da je bila Slakonjeva interpretacija natančna in spoštljiva.

Kljub temu se je Klemen odločil, da del posnetka umakne, da bi preprečil nadaljnje nesporazume. »Ne želim deliti, temveč povezovati,« je zapisal na spletu.

Ostaja priljubljen kljub polemiki

Čeprav se je o njegovi imitaciji razvnela razprava, je jasno, da ima Klemen Slakonja močno podporo javnosti. Velik del njegovih sledilcev poudarja, da gre za umetniško svobodo in da je ločnica med imitacijo in posmehovanjem jasna.

Najbolj znan je po imitaciji ruskega predsednika Vladimirja Putina. FOTO: Press Release

»Me veseli, da ste predhodno raziskali temo in problematiko in tako bolj primerno imitirali temnopoltega izvajalca. Če temnopolta skupnost odobrava, zakaj odstraniti video?« se je spraševal eden od sledilcev.

Številni mu še naprej izražajo podporo in se veselijo njegovega nastopa na Evroviziji, kjer bo Slovenijo zastopal s pesmijo How Much Time Do We Have Left. Kljub razpravi pa je eno gotovo – Slovenija še vedno stoji ob strani svojemu predstavniku in umetniku, ki ga cenijo zaradi njegove vsestranskosti in talenta.