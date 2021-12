Slovenija se poslavlja od priljubljenega didžeja: Nisem mogel verjeti, dvakrat sem preveril

Slovensko glasbeno sceno je pretresla novica, da se je v 54. letu poslovil eden najbolj znanih didžejev pri nas Peter Plesec, znan kot DJ Pero. Kot so razkrili njegovi znanci na družabnih omrežjih, je umrl za posledicami okužbe s koronavirusom.

DJ Pero je bil eden najbolj znanih domačih didžejev, komercialno plesno glasbo je vrtel več kot 35 let, navaja Slovenski glasbenoinformacijski center (SIGIC), nastopal je tudi v vseh legendarnih ljubljanskih diskotekah, kot so Turist, Valentino, Eldorado Dakota, Kanu, Global, Cvetličarna, in številnih drugih. Plesec je za seboj pustil ženo Anjo, s katero sta si večno zvestobo obljubila pred štirimi leti, in sina Nika. Na družabnih omrežjih se je od njega poslovilo veliko znancev in kolegov, s katerimi je zaznamoval obdobje slovenskih diskotek in številnih nepozabnih zabav, med drugim tudi DJ Tomaž Pezdirc, DJ Lovro in DJ Sylvain.

Prezgodaj umrlemu kolegu je nekaj besed namenil tudi radijski voditelj in novinar Matej Špehar: »Nisem mogel verjeti, dvakrat sem preveril. Res je, ni ga več! Model, od katerega smo se učili mnogi, ki smo radi dajali ritem vsem na plesišču. Vedno glasen, vedno v dobrem groovu, vedno poln energije, vedno je znal začutiti ljudi. Spomnim se komada, ki je bil evergreen na tvoji playlisti v Eldoradu – Walking on sunshine. Vsakič ko sem sam zavrtel ta komad, vsakič ko sem ga slišal na radiu, sem se spomnil na Perota. Odšel je za soncem, v legendo. Fršterker je ugasnil, luči ne svetijo več, slušalke izklopljene, mikrofon je nem.«