Slovenija ima talent: v polfinalu premagala tremo in se prebila v finale

Za nami je druga polfinalna oddaja Slovenija ima talent. Tudi tokrat so talent pripravili izjemne točke, a v finale sta lahko napredovala le dva. Med tremi, ki so dobili največ glasov, so bili Lara Žgajnar, Maša Ferme in Marko Stanković. Izmed teh je največ glasov dobil Marko, žiranti pa so v finale poslali Mašo. Najprej je glasoval Branko, ki je svoj glas dal Maši: »Obe sta bili izjemni, a moje srce je že od avdicije naprej pri Maši.« Lado je svoj glad podelil Lari. Napetost se je stopnjevala, ko je besedo dobila Marjetka in svoj glas dala Maši. Ana je z glasom Maši potrdila odločitev. Sicer pa je tudi ta oddaja minila brez Petra Polesa. V njegove čevlje je spet stopil komik Aleš Novak.

Kot prva je nastopila ženska skupina Ain't Harmony in odpela skladbo Christine Aguilere Ain't No Other Man. Nad nastopom je bila navdušena Marjetka. »Kakšna sprememba, kakšna preobrazba!« Ana pa je pohvalila njihovo gibanje po odru. Lado je povedal, da ima težave z njihovim imenom, saj so ravno nasprotno – izjemno harmonične. »Predstavljam si vas čez eno leto, kot eno hudo žensko zasedbo.«

Pred izjemno težko nalogo se je znašla Maša Ferme, ki je kljub nekoliko ponesrečenemu nastopu z obročem na avdiciji prišla v polfinale. »Ne morem verjeti, da sem danes tukaj. Moram upravičiti to,« je dejala pred nastopom. S svetlečimi obroči je uprizorila pravi spektakel. Nad njenim nastopom so bili navdušeni tudi sodniki. »Krasna točka. Kako je to lepo, graciozno in izjemno težko. Očitno si se veliko naučila iz prejšnjega nastopa.« Ana je povedala, da je začutila prelomne trenutke v prvi polovici, a v drugi je bilo vse perfektno. »Bilo je čarobno. Čutila se je energija. Si inspiracija za vse punčke,« je dejala Marjetka.

Nastopila je tudi 'kraljica preobleke' Jenna D, ki ji je Branko Čakarmiš podelil zlati gumb. »Ko nisem Jenna, sem en navaden Janez.« Žiranti so bili navdušeni nad energijo in nastopom. »Neverjetna preobrazba. Ne bi te prepoznal. Čist druga energija, druga oprava,« je dejal Čakarmiš in dodal, da je dosegla njegova pričakovanja. Jenna je povedala, da je zlati gumb, ki ga je dobila v šovu njen največji uspeh, čeprav ima tudi magisterij.

Lara Žgajnar, 18-letna pevka, je vse navdušila s svojim nastopom. »To je bil verjetno zmagovalni nastop te sezone,« je dejal Lado, ki ni skoparil s komplimenti. »Danes sem slišal tvoje srce, tvojo dušo,« pa je povedal Branko. »Nastop si izpeljala do perfekcije,« je dejala Ana. Lara je bila navdušena nad vsemi komentarji in je komaj zadrževala solze in emocije.

Nastopila je tudi violinistka Maša, ki je povedala, da je imela pred nastopom na avdiciji veliko tremo, saj se je od nekdaj bala nastopiti na televiziji. Med igranjem električne violine je prikazala še akrobacije in s točko nadvse navdušila žirante.

Pevec Marko Stanković, ki je s pesmijo Purple Rain navdušil na avdicijskem odru, je nastopil kot zadnji s skladbo Man in the Mirror in pokazal svoje izjemne vokalne sposobnosti. »Presenečen sem nad točko. Dobili smo veliko kralja popa in manj Marka,« je dejal Lado. Tudi Ani se je zdel nastop zelo dober. Nad njegovo sproščenostjo na odru je bila navdušena tudi Marjetka, rekoč, da ima vse, kar imajo veliki. »Velike zvezde imajo šarm in ti ga imaš. Upam, da ti bo pomagal pri karieri in glasovih, ker si absolutno zaslužiš,« pa je sklenil Branko.