Slovenija ima talent: naprej gresta cirkusantka in pevka (FOTO)

Tretja polfinalna oddaja spektakularnega šova Slovenija ima talent je postregla z nastopi šestih talentov in po dveh tednih bolniške odsotnosti se je vrnil voditelj Peter Poles.

Na odru je bil standup komik Sebastjan Spital, na slovensko pesem je tudi tokrat stavila pevka Anja Vodošek. Svoj talent je pokazala tudi cirkusantka Tamia Šeme.

Med polfinalisti so bili tudi mlada čelista Gabrijel in Ruben, ki ustvarjata pod imenom Pio Cellos, in 13-letna Tina Pezdirec. Za vstopnico v finale pa so se borili tudi Luka, Matevž in Patrik, ki sestavljajo fantovsko skupino Booom.

In rezultat današnjega polfinala?

Največ glasov gledalcev je prejela pevka 13-letna pevka Tina Pezdirec, ki je dobila vstopnico za finalno oddajo, druga finalna vstopnica pa je šla po zaslugi glasov gledalcev cirkuški artistki Tamii Šeme.