Slovenija dobila novo misico! Za Miss Universe okronali Hano Klaut (FOTO in VIDEO)

Slovenija se vrača na svetovni oder lepote. Po osmih letih premora smo nocoj na izboru Miss Universe Slovenije, ki je potekala v ljubljanski Odiseji, okronali novo zmagovalko na prestižnem lepotnem tekmovanju.

To je postala Hana Klaut. V zahvalnem govoru je povedala: »Najprej bi se želela zahvalit strokovni žiriji. Uau. Hvala vsem, ki ste bili danes z nami, da smo se lahko počutile tako sproščeno, nisem imela pripravljenega govora. Hvala družini, ki mi je pokazala, kaj pomeni imeti brezpogojno rad. Hvala gospodu Boscarolu in Maši, ki sta bila fantastična v organizaciji celotnega projekta.«

Prva spremljevalka je postala Katalina Simonič, druga Saša Poklukar in Miss Odiseje 2025 Inti Kovačić.

Krono je prevzela od zadnje misice Emine Ekić, ki je bila izbrana leta 2017.

Gala prireditev v Odiseji je vodil Jure Godler, zvezdniška žirija - nekdanji predsednik države Borut Pahor, bivši smučarski skakalec in gledališki igralec Cene Prevc, vplivnež Franko Bajc, glasbenica Helena Blagne, igralka in pevka Tanja Ribič, kuharski mojster, lastnik dvorca in restavracije Zemono Tomaž Kavčič ter predstavnica lastnika licence in Odiseje Maša Čertalič - pa je izbirala med med 15 finalistkami.

Nocoj se je predstavilo petnajst finalistk v prvem delu izbora, izbranih deset pa jih je nadaljevalo v drugi del izbora, kjer so se potegovale za Miss Universe Slovenije 2025, dve spremljevalki pa za naziv Miss Odiseja.

Finalistke so bile: Špela Arnolj, Nina Bergant, Monika Čavlović, Hana Klaut, Hana Kovač, Nina Kovačevič, Inti Kovačić, Ana Oberdank, Sara Podbelšek Miklavčič, Saša Poklukar, Anja Rijavec, Katalina Simonič, Anita Švajger in Kristina Trampuž. Tekmovati bi morala tudi Valentina Vatovci, a je bila žal dalje časa bolniško odsotna. Izvedeli smo, da je kljub temu prišla v občinstvo podpret svoje kolegice.

Na glamurozni prireditvi so nastopili tudi mlada pianistka Ana Julija Špan, skupina Dunking Devils, Helena Blagne, Gašper Rifelj, Robert Petan in DJ L.T.

Ivo Boscarol, kaj vas je pritegnilo k nakupu licence za Miss Universe Slovenija? Po predsedniški inavguraciji sem v Beli hiši spoznal in se spoprijateljil z gospo in gospodom Kraljevič, dolgoletnima lastnikoma licence za Miss Universe Hrvaške. Prosil sem ju, da me obiščeta v Odiseji, saj sem v tej eminentni blagovni znamki videl velik potencial zanjo. Nad kompleksom sta bila navdušena in ocenila, da bi lahko s svojo kredibilnostjo ter s takim prireditvenim prostorom zadostili zelo zahtevnim kriterijem skrbnika licence za Slovenijo. Z njuno pomočjo nam je uspelo postopek pridobitve licence, ki sicer lahko traja več let, pohitriti na nekaj mesecev. Posledično bomo lahko že letos v Sloveniji izvedli prvi izbor. Kakšno sporočilo bi poslali javnosti ob vrnitvi Miss Universe Slovenija po osmih letih? Želim si, da bi ženske prepoznale dodano vrednost takšnega izbora, da bi se opogumile in postavile samozavest na prvo mesto – da bi se sprejele takšne, kot so, se v svoji koži dobro počutile in to tudi javno pokazale. Ne glede na starost (polnoletnost je sicer pogoj), telesne značilnosti, materinstvo ali zakonski stan. Miss Universe omogoča prijavo tudi mami in hčerki, in vesel bom, če se bo kaj takega zgodilo že na letošnjem izboru.

Razkošne nagrade

Tekmovalke letošnjega izbora Miss Universe Slovenije so domov odnesle lepa darila. Organizatorji in pokrovitelji so poskrbeli za razvajanje in razkošne nagrade, razdeljene glede na uvrstitve.

Prvih pet finalistk je prejelo polet s helikopterjem družbe nad Triglavom, prve štiri so si prislužile še srebrno ogrlico, lento v trajno last in šopek cvetja, prve tri pa so domov odšle z dodatnim razvajanjem – vikend paketom v toplicah.

Posebne nagrade so bile rezervirane za najboljše uvrščene: Miss Odiseje (četrto mesto) je prejela še šolanje za pilota ultralahkega letala, druga spremljevalka (tretje mesto): električni SUP Sipaboards ter šolanje na morju in prva spremljevalka dodiplomsko ali podiplomsko šolanje s štipendijo na eni od slovenskih univerz.

Poleg tega sta prva in druga spremljevalka ter Miss Odiseja prejele še darilni bon za 6-hodno gurmansko doživetje za dve osebi v Michelinovi restavraciji Dvorec Zemono.

Najbolj bogato pa je bila nagrajena seveda zmagovalka – Miss Universe Slovenije 2025. Poleg pravice, da Slovenijo zastopa na velikem finalu na Tajskem decembra letos, je prejela še doživljenjsko članstvo za fitnes, najem avtomobila do izbora nove Miss Universe Slovenije 2026, tečaj angleškega jezika, potovanje na Maldive z agencijo, darilni bon za spodnje perilo, darilni bon za 6-hodno gurmansko doživetje in pravico do uporabe unikatne srebrne krone Miss Universe Slovenije Zlatarne Celje do prihodnjega izbora naslednje leto.