Slovenec ustavljen na Hrvaškem, razočaranja ni skrival

»Malce sem razočaran, želel sem napredovati. Cilj je bil spoznati publiko še nekoliko širše od Slovenije,« je dejal slovenski pevec David Amaro, ki je sodeloval v hrvaškem šovu Superstar.

V tokratni oddaji se je predstavil s pesmijo Pola sunca, ki jo v duetu prepevata Matija Cvek in Marija Šerifović. Kljub talentu, pa tudi dejstvu, da je v žiriji sedela tudi hrvaška pevska ikona Severina, David pa je bil včasih nastopal pred njenimi nastopi, v Dupleku in Podčetrtku, to ni bilo dovolj za napredovanja pevca, ki se že od malih nog ukvarja z glasbo.

Že pred časom je o žirij dejal, tako hrvaški portal 24sata, da jih vse resnično ceni in da mu je čast stati pred njimi.