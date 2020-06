Slovenec na traktorju, ob njem seksi balkanska diva (VIDEO)

Eden najbolj priljubljenih glasbenikov pri nas Luka Basi in balkanska diva Neda Ukraden sta vstop v poletje naznanila s pesmijo »Ni Dubai, ni Hawai «. To je skladba, ki nosi sporočilo, da ljudje ne potrebujejo drugega, kot dobro družbo, pozitivo, prijatelje.



»Sodelovanje z Nedo Ukraden bi bila zagotovo za vsakega glasbenika ena izmed največjih glasbenih trofej, ki si jih lahko zamisli. Sploh, ker se je vse zgodilo zelo spontano, hitro, enostavno je bila prava pesem na pravem mestu in s pravo kombinacijo. V največje zadovoljstvo pa mi je to, da se je Neda ujela s celo našo ekipo, se prepustila, se v videospotu postavila brez problema tudi pred traktor in bila takoj za nekoliko drugačen pristop v videospotu! Noro, res!«, je bil navdušen Luka.







Ob izidu pesmi je balkanska zvezda povedala: »Zadovoljna sem in srečna, da sva z Luko uspela posneti tik ob začetku poletja zelo atraktiven duet z

močnim sporočilom. Od tega dueta pričakujem, da bo prav tisto, kar ljudje

potrebujejo to poletje! Zelo jasno sporočilo, da se zabavamo in preživimo

čas tako, kot želimo. Ob dobri pesmi in dobri družbi! Vesela sem skupnega

sodelovanja z Luko in z Raay Music, s katerimi pripravljam tudi solo

skladbo.«