Slovenec, ki vodi moške skupine: Jok pred drugimi moškimi je eno najbolj pogumnih dejanj

Moške skupine, kakršne poznamo danes, so se sprva razvile v Ameriki. Tedaj naj bi nastale kot odgovor na spremenjene razmere v družbi. Vemo namreč, da vloge med spoloma niso več tako striktno ločene in opredeljene, kot so bile včasih. Moški so se posledično začeli čedalje bolj spraševati, kaj pomeni moškost v današnjem času, in iskati svoj izraz.

Moške skupine posameznikom ponujajo varen prostor, kjer si nudijo medsebojno podporo pri osebnostni rasti, odprto govorijo o različnih življenjskih temah, o sebi in svojih čustvih, ob tem pa raziskujejo, kako naj kot moški postanejo čim bolj avtentični in kako graditi kakovostne odnose z ženskami.

O delovanju moških skupin sva govorila z Jurom Samcem, enem od moderatorjev moških skupin, ki pravi, da moškemu udeležba v taki skupini omogoči, da se sooči sam s sabo in čez čas postaja čedalje boljša verzija samega sebe. V nasprotju z branjem knjig, pri čemer osvajamo teorijo, naj bi bilo delo v moški skupini intenzivno delo v praksi, udeleženci pa poročajo o številnih spremembah, do katerih je posledično prišlo v njihovih življenjih.

Jur Samec je podrobno predstavil delovanje moških skupin, poleg tega pa na podlagi njihovega vodenja podal svoje poglede na to, kateri so največji izzivi, s katerimi se spopadajo slovenski moški, kateri vzorci iz primarne družine so jih najbolj zaznamovali in kaj najbolj pogrešajo v odnosu do žensk. Povedal je tudi, kakšna je razlika med zdravo in nezdravo moško energijo.

Na spletni strani moških skupin sem zasledila podatek, da so se moške skupine v podobni obliki, kot jih poznamo danes, začele vzpostavljati v ZDA v 70. letih prejšnjega stoletja. Kakšen je bil prvotni namen teh skupin? Zakaj moški potrebujete tovrstne skupnosti?

Res je, pojavljati so se začele v 70. in 80. letih. V 80. letih se je razvil tudi ManKind Project, ki je v Ameriki zelo močen, se pa vse bolj uveljavlja tudi na globalni ravni. Že pred tem je bilo v Ameriki ogromno bratovščin, ki so se ukvarjale predvsem z rituali in iniciacijami, moškim pa so nudile podporo pri soočenju z izzivi.

V 70. letih se je močno uveljavil feminizem, zato menim, da so moške skupine nastale kot nekakšna protiutež. Pri tem ni šlo za nasprotovanje, ampak za iskanje odgovorov na vprašanje, kakšna je v tem času vloga nas, moških. Moške skupine so se začele razvijati z namenom, da bi moški ponovno ugotovili, kaj moškost sploh je, kaj pomeni biti moški, kakšno odgovornost nosimo s tem in kako dati ženskam občutek varnosti.

