Slovenec, ki s plamenom riše legende

Slovenski umetnik Flameous s pravim imenom Daniel Ramalan je prava spletna senzacija in svojevrsten umetnik, ki je razvil edinstveno, povsem svojo tehniko umetniškega izražanja. Nedavno je z ognjem ustvaril unikatni portret svetovno znanega glasbenika Seana Paula ter mu ga po koncertu v Zagrebu predal v zakulisju. Umetnina, v katero je vložil več kot 50 ur natančnega dela, je nastala brez čopičev ali barv – samo z ognjem in lesom. »To je uresničitev sanj. Ne morem verjeti, da taka legenda podpira mojo umetnost in da bo moj portret potoval naravnost na Jamajko,« je ob tem povedal Flameous. Portret ni navdušil le Seana Paula, temveč tudi njegovo ekipo – založba Dutty Rock Productions je video ustvarjanja celo objavila na svojem uradnem profilu na Instagramu, s čimer je umetnik prejel priznanje tudi iz uradnih glasbenih krogov.

»Les je moje platno, ogenj je moj čopič.«

Slika z ognjem namesto s čopičem.

Tehniko obvlada le peščica

Flameous velja za pionirja edinstvene umetniške tehnike risanja z ognjem na lesu, ki jo obvlada le peščica posameznikov po svetu. Njegovo delo prepoznamo po izjemni natančnosti, igri svetlobe in sence ter prepoznavnih motivih – od glasbenih legend in športnikov do sodobnih ikon. »Les je moje platno, ogenj je moj čopič. Ni bližnjic, samo srce in plamen,« pravi umetnik slovenskih in afriških korenin.

Flameous, kot je umetniško ime Daniela Ramalana, je razvil edinstveno tehniko umetniškega izražanja. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

14 milijonov ogledov

Njegovi posnetki na YouTubu so dosegli več kot 14 milijonov ogledov. Najnovejši projekt s skupino Cypress Hill je že presegel 2,6 milijona ogledov, portret Luke Dončića pa je bil deljen na uradnem TikTok profilu ekipe Dallas Mavericks. Tudi Julian Marley, sin legendarnega Boba Marleyja, je delil Flameousovo delo, video z upodobitvijo Senidah pa je postal viralen po celotnem Balkanu. Navdušeni odzivi prihajajo z vsega sveta – od ZDA, Kanade, Evrope do Afrike. Med najbolj ganljivimi je bil odziv Derecka Livelyja (Dallas Mavericks), ki mu je mama lani umrla zaradi raka. Ko je videl posnetek, na katerem Flameous ustvarja portret njegove pokojne mame, ga je to globoko ganilo, zato je unikatno umetnino naročil iz ZDA. »Risanje je zame že od nekdaj orodje za izražanje kreativnosti in čustev. Od tod tudi moje umetniško ime Flameous, ki je izpeljanka iz besede ogenj oziroma plamen. Ogenj, ki ga večina ljudi povezuje z uničenjem, uporabljam za ustvarjanje umetnosti in lepote,« še razloži umetnik, ki je tehniko z leti izpopolnjeval in jo prilagodil svojemu slogu.