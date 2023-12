Slovenec, ki je po hudi nesreči pristal na vozičku: Družina je bila motivacija, da se nisem zlomil

December ni samo čas praznikov, druženja in obdarovanja, temveč je to tudi mesec povečanega števila prometnih nesreč, ki se zgodijo pod vplivom alkohola. Ljudje, ki se vračajo z zabav, na katerih so popili tudi nekaj kozarcev alkoholnih pijač, se namreč vse prevečkrat odločijo, da se bodo ne glede na to usedli za volan in se odpeljali domov.

To odločitev je pred desetimi leti sprejel tudi Vladimir Peterlin iz Goriških Brd. Po končanem delovniku si je privoščil dva kozarca piva, nato pa se je usedel za volan, da bi se odpeljal domov po cesti, ki jo je dobro poznal. Vožnja naj bi trajala le nekaj minut, vendar pa je prišlo do nesreče, ki ga je zaznamovala za celo življenje. Zaradi težkih poškodb je pristal na invalidskem vozičku.

Pravi, da je bila podpora njegove družine tista, ki ga je držala pokonci, da je prebrodil tudi najtežja obdobja. Njegov sin je bil takrat star tri leta, doma pa ga je čakala tudi žena, s katero sta ravno v tistem času gradila svojo hišo. Priznava, da je bilo zelo težko sprejeti dejstvo, da ne bo več hodil, vendar je po določenem času sprejel novo situacijo, danes pa si prizadeva, da bi ne glede na vse čim bolj polno živel življenje. Pri tem ga vodi neizmeren optimizem.

Upanje želi vliti tudi tistim, ki so šli skozi podobno izkušnjo kot on: »Predvsem je treba ljudem, ki pristanejo na vozičku, povedati, da če se zgodi nekaj takega, zato še ni konec sveta. Na začetku je seveda potreben čas, da se človek navadi na novo situacijo, vendar se potem da čisto lepo živeti naprej.« Danes je aktiven tudi kot ambasador Zavoda Vozim, pri čemer obiskuje osnovne in srednje šole ter mlade s svojo zgodbo opozarja, kako se lahko konča vožnja pod vplivom alkohola. Njegov moto je: »Če rešim eno življenje, je moj cilj dosežen.«

Od usodne prometne nesreče je zdaj minilo že skoraj 10 let. Tistega večera ste spili dva kozarca piva in se usedli za volan. Do doma ste imeli le nekaj minut in mislili ste, da bo vse v redu. Kako se zdaj, ko gledate za nazaj, spominjate sosledja dogodkov tistega dne?

Tisti dan sem preživel v službi, zaposlen sem bil namreč v gostinstvu. Bil je velikonočni ponedeljek in gostilna je bila polna. S sodelavci smo cel dan delali, zato smo bili ob koncu dneva utrujeni. Zvečer smo se skupaj usedli ter nekaj pojedli in popili. Jaz sem si privoščil pico in pivo, naknadno pa sem spil še eno pivo. Nato sem se usedel v avto in se odpeljal domov po cesti, ki jo dobro poznam. Bila je temna noč, vozil sem nekoliko prehitro in nisem bil pripet z varnostnim pasom. Izpolnjeval sem torej skoraj vse možne pogoje, ki povečujejo tveganje, da pride do nesreče oz. do resnejših posledic po njej.

Med vožnjo me je naenkrat zaneslo z ovinka, zadel sem ob odbojno ograjo, avto pa se je zakotalil v dolino. Vrglo me je iz avta, pri tem pa sem z glavo po vsej verjetnosti zadel ob ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.