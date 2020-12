Slovenec, ki je kuhal za kraljico, zaupa mu tudi Luka Dončić

Včasih so rekli uči se, pa ti ne bo treba delati, zato so vsi hiteli na gimnazije, stran od poklicnega šolanja. No, 26-letni Domen Demšar iz Gorenje vasi pri Škofji Loki se je zapisal gostinstvu. »Sprva sem igral košarko, skupaj z Luko Rupnikom in Jako Blažičem. Vmes sem hodil na srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Ljubljani, kjer sta name poseben vtis naredila profesorica Majda Rebolj in profesor Ludvik Luka Fekonja in sta mi bila v veliko pomoč,« pove za začetek. »Košarka in kuhanje sta mi pri srcu od mladih nog. Ko pa sem bil star 18, 19 let, sem spoznal, da ne morem doseči vrhunske ravni v košarki, zato sem ...