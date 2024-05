Slovenec je med najboljšimi v Evropi v magiji (FOTO)

Iluzionist Sam Sebastian, ki letos praznuje 25-letnico poklicnega čarodejstva, se je odzval povabilu Masters of Magic in v Torinu nastopil s čarodeji iz Italije, Španije, Anglije, s Kube, iz Argentine, Brazilije in Japonske. »V mlajših letih sem pogosto obiskoval mednarodna tekmovanja, morda sem takrat potreboval in iskal potrditev strokovnjakov, zdaj pa na celotno zadevo gledam drugače. Težko je tekmovati v umetnosti, kot je ulična magija, saj se mi zdi, da to sploh ne bi smelo biti tekmovanje. Vsak od nas je unikaten, ima svoj stil, nastop, vsak po svoje izraža nekaj, kar rad počne in kar je gradil vsa leta. Kot je že Dali nekoč izjavil, so 'tekmovanja za konje, ne za umetnike', in se s tem kar strinjam. Ponosen sem, da so me po vseh teh letih ustvarjanja povabili k sodelovanju, marsikdo se namreč prijavi sam in niti ni izbran, tako da je zame že to prestižna nagrada,« je povedal Sam Sebastian.

Prvič na ljubljanskem odru

Po razprodanem Mestnem gledališču Ptuj Sam Sebastian kot umetniški vodja v Ljubljano prinaša Sanje. Magični variete, ki ga je sestavil z magičnim dvojcem Arbadakarba Matjažem Kekcem in Tino Vrdjuka Kekec, bo proslavil konec sezone Pionirskega doma v Festivalni dvorani. Polna dvorana obiskovalcev na Ptuju je bila navdušena nad raznolikim programom za vse generacije. Mnogokrat jim je tudi zastal dih – včasih od presenečenja, včasih od napetosti in pričakovanja –, vrhunec pa je variete dosegel s točko lebdenja Nabiralka zvezd, s katero sta se Arbadakarba lani uvrstila v finale šova Slovenija ima talent.

Težko je tekmovati v umetnosti, kot je ulična magija, saj se mi zdi, da to sploh ne bi smelo biti tekmovanje.

»Upam si trditi, da česa takega slovensko občinstvo še ni doživelo, saj je variete v našem prostoru redka posebnost,« pravi Sam Sebastian, ki že komaj čaka 16. junij. »Da se lotiš česa takšnega, moraš biti res sanjač, in glede na to, da v tem poklicu vztrajam že 25 let, lahko rečem, da uresničujem in živim svoje sanje.«

Sam Sebastian je bil povabljen v Torino na evropsko tekmovanje v ulični magiji. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Na odru se bo s točko na svili predstavila tudi plesalka Rebeka Hanžel.