Slovenec Jan je del velikega spektakla ob ameriški zvezdnici (FOTO)

Slovenija ima mnogo mladih in nadarjenih ljudi, ki v tujini že leta žanjejo neverjetne uspehe. Eden izmed njih je mladi plesalec Jan Ravnik, ki se je pred slabimi šestimi leti za vedno preselil v Los Angeles, kjer živi svoje sanje, te dni pa lebdi na oblaku sreče.

Njegovo dolgoletno garanje in tudi priljubljenost pri številnih ameriških zvezdnikih, s katerimi je v preteklosti sodeloval, sta obrodila sadove in Jan se je z velikim pričakovanjem pojavil na odru ob ameriški zvezdnici Taylor Swift, ki trenutno navdušuje na turneji ter podira rekorde. Ameriški mediji so objavili, da je 33-letna pevka podrla 36 let star rekord, s katerim se je doslej ponašala legendarna Madonna, saj je njen uvodni koncert obiskalo več kot 70.000 ljudi, Swiftova je s tem postala pevka z najbolj obiskanim ženskim koncertom v zgodovini ameriške glasbe, poleg tega pa je doslej za turnejo, ki bo trajala do avgusta, v enem samem dnevu prodala več kot dva milijona vstopnic. Pomemben del omenjene turneje je tudi slovenski plesalec, ki je po odmevnem koncertu strnil vtise.

Plesati je začel pri šestih letih in hitro dokazal, da je iz pravega testa. FOTOGRAFIJE: INSTAGRAM

»Neskončno sem hvaležen, da sem lahko del turneje. Še vedno ne najdem besed, s katerimi bi opisal, kako se počutim po uvodnem koncertu. Nikoli si nisem mislil, da lahko fant iz majhnega slovenskega mesta pride tako daleč. Toda tukaj sem,« je za izjemno življenjsko priložnost hvaležen Ravnik, 27-letnik iz Bohinja. Ob tem velikem uspehu so mu čestitali številni slovenski plesalci, tudi Nika Kljun, ki že leta živi in dela v ZDA in ki plesala ob Jennifer Lopez, Pauli Abdul in številnih drugih zvezdnicah. Ravnik, ki je ples vzljubil pri šestih letih, je prepričan, da lahko le garaški pristop k delu človeka pripelje med najboljše.

V zadnjih letih je živel v Londonu in New Yorku, a slednji je bil zanj preveč kaotičen, zato se je odpravil v Los Angeles, v katerega se je zaljubil na prvi pogled. Tam je sodeloval s številnimi zvenečimi imeni iz sveta zabave, med drugim so mu zaupali legendarna Paula Abdul, Bruno Mars, Lewis Capaldi, Dean Lewis in Mariah Carey; slednja ga je leta 2021 povabila v posebno oddajo Mariah's Christmas: The Magic Continues (Mariahin božič: Čarobnost se nadaljuje), v kateri je imel precej vidno plesno vlogo.