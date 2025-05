Slovenci iskreno o tem, kaj si mislijo o Hrvatih: »Imamo en pregovor za vas«

Na priljubljeni platformi Reddit je uporabnik iz Hrvaške postavil preprosto vprašanje: »Kako Slovenci gledajo na Hrvate? Kako bi se ljudje obnašali do mene, če bi študiral v Ljubljani?« Odzivi so bili iskreni in raznoliki – od toplih in ganljivih do šaljivih in tudi bolj kritičnih.

Ganljiva anekdota s hrvaške obale

Med številnimi odzivi je izstopala zgodba Slovenca, ki je s kolesom potoval ob hrvaški obali in v Šibeniku doživel nesrečo:

»Zadel sem v jašek in uničil zadnje kolo. Serviser mi ni mogel pomagati, ker sem imel starejši model kolesa. Nato so mlajši domačini poklicali vodjo lokalne kolesarske ekipe, ki mi je brez besed posodil svoje kolo, samo da bi nadaljeval svojo pot. To je ena najlepših zgodb o človeški dobroti in zgodila se je na Hrvaškem.«

Dodal je, da so njegova osebna izkušnja s Hrvati izjemno pozitivna: »Če so bili do mene prijazni zato, ker jim kot Slovenec nisem šel na živce, potem je to nekaj posebnega.«

Veliko komentatorjev je poudarilo, da cenijo trud Hrvatov, ki se učijo slovenščino in spoštujejo kulturo: »Če si korekten človek, nimamo predsodkov. Če se trudiš učiti naš jezik, si eden od nas.«

Nekdo je dodal pregovor, ki se očitno pogosto sliši: »Hrvat je tat – razen kadar ni. Takrat je pa Hrvat brat.«

Šale so segle tudi do znanih stereotipov, kot je viralna izjava ženske, ki so jo pred leti posneli v središču Ljubljane, kako je dejala: »Hrvat je tat«. Ta izjava naj bi bila posledica dolgotrajnih sporov o pomorski meji.

(Posnetek si lahko ogledate tukaj):

Kritične pripombe: »Če tukaj živiš, spoštuj naš jezik«

A vsi komentatorji niso bili brez milosti. Nekateri so izrazili nelagodje, ko se ljudje, ki prihajajo iz Hrvaške, Bosne ali Srbije niti ne potrudijo, da bi govorili slovensko.

»Moti me, ko pridejo in govorijo srbohrvaško, potem pa so užaljeni, ker jim odgovarjam v slovenščini. Spoštujem vsakogar, a če tukaj živiš, spoštuj naš jezik in vrednote.«

Nekateri komentatorji so opazili, da se odnos do Slovencev razlikuje glede na to, iz katerih delov Hrvaške prihajajo. »V Istri je večji odpor do Slovencev kot v Dalmaciji. Če se vsaj malo potrudiš govoriti slovensko, si že na dobri poti.«

Dotaknili so se tudi domoljubja in zgodovine. »Pred 30 leti so fantje tam umirali za domovino. Pri njih se narod in država dojemata drugače kot pri nas.«

Več komentarjev je bilo izrazito pozitivnih in so kazali na uspešno vključevanje Hrvatov v slovensko družbo: »Imam zelo dobro mnenje o Hrvatih – smo si blizu, skupaj smo se borili za svobodo. Hrvati, ki živijo pri nas, spoštujejo jezik in državo, česar ne morem reči za vse narode bivše Jugoslavije.«

Seveda ni manjkalo stereotipnih dovtipov:»Stereotip je, da so Hrvati bolno nacionalistični in častijo morilce, ampak tisti, ki govorijo kajkavsko, so v bistvu Slovenci ‘pohrvaćeni’.«

Drugi so izrazili nelagodje zaradi »balkanske mentalitete«: »Slovenija je že dovolj balkanska, južneje pa je še huje. Ampak povsod so dobri in slabi ljudje.«

Eden izmed uporabnikov je meddržavne odnose strnil v misel: »Ljudje so različni – povsod so liberalni in tradicionalni. Slovenci imamo bolj urejen sistem in demokracijo, vas pa je vojna stala nekaj let. Če bi nas kdo napadel, bi se paktiral s hrvaškimi brati.«