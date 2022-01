Slovenca, ujeta na Kajmanskih otokih, doživela presenečenje na letališču (VIDEO)

Potovanja v času koronavirusa s seboj prinašajo kar nekaj tveganja, tega se dobro zavedata slovenska poslovneža in vplivneža Miha Culiberg in Jasna Žaler Culiberg, katerih zgodbo s Kajmanskih otrokov je slovenska javnost spremljala v zadnjem mesecu. Potovanje v dvoje jima je namreč podaljšal pozitiven test in stroga karantena sredi Karibov. Znašla sta se v veliki logistični zagati, se morala spoprijeti z izjemno velikimi stroški, predvsem pa bila v velikih skrbeh, ker ju je doma čakalo pet otrok.

Toda spretna poslovneža kot sta, sta se rešila iz vseh zagat, organizirala življenje in delo na daljavo tudi v dodatnih dveh tednih na Karibih, po 36 urah potovanja pa sta se včeraj tudi vrnila domov. Na ljubljanskem letališču so ju z baloni in napisi pričakali otroci z varuško, veselja in objemov ni manjkalo.

»Potovanja so neskončno veselje. A vrnitev v objeme najdražjih je nepopisna sreča. Doma sva, vsi veseli, srečni in gremo novim dogodivščinam naproti,« sta zapisala ob videu, ki so ga posneli ob vrnitvi.