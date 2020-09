Slikal Melanijo Knavs, zaradi Melanie Trump pa dal 93 intervjujev

REUTERS Melania Trump, nekdaj Melanija Knavs FOTO: FRANCOIS LENOIR/REUTERS

»Hudo mi je, ker moram vsem reči, da nimam nobenih stikov,« pravi 83-letnik o največjem odkritju svoje izjemne fotografske kariere. Ko sta se spoznala, je imela 16 let, on pa 48, za Nedeljske novice pove znani slovenski fotograf.je znan kot eden prvih in najprodornejših modnih fotografov pri nas. V času Jugoslavije je bil tudi eden najbolj zaželenih. Fotografiral je za skoraj vse modne revije, ki so takrat izhajale, pa tudi za številne naročnike. »Modna fotografija je bila moj hobi in moj poklic,« pravi 83-letnik, ki nam je ob kavi zaupal svojo življenjsko zgodbo. Še vedno ga redno srečujemo na modnih dogodkih, kjer mu kot legendarnemu fotografu pripade najboljši položaj. »Škoda, da se zdaj nič ne dogaja,« pove v smehu. Njegovi modeli so bilein številne druge. Vestno je iskal tudi nove modele in odkril, njegovo najslavnejše odkritje pa je, nekočO tem, kaj je današnja prva dama ZDA imela oblečeno na prvem snemanju in kdaj je »nekaj malega že postala podobna« današnji Melanii Trump, pa v tiskani izdaji Nedeljskih novic.